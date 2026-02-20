La deuda acumulada del Reino Unido se sitúa en el 92,9 % del PIB

Londres, 20 feb (EFE).- La deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales del pasado enero el 92,9 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

La deuda, según la ONS, se mantiene en el nivel más alto desde la década de los pasados años sesenta.

Según la fuente, el endeudamiento en el año fiscal hasta el pasado enero -abril a enero- fue de 111.100 millones de libras (127.765 millones de euros), lo que supone una caída del 11,5 % respecto a los mismos diez meses del periodo anterior.

En el mes de enero, las estimaciones iniciales muestran que el sector público registró un superávit de 30.400 millones de libras (34.960 millones de euros), 15.900 millones de libras (18.285 millones de euros) más que enero de 2025.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, dijo hoy que enero, "tradicionalmente un mes de alta recaudación de impuestos, registró el mayor superávit desde que se llevan registros mensuales" en 1993.

"Los ingresos fueron sólidos, en comparación con el mismo período del año anterior, debido a la reducción en el pago de intereses de la deuda, que compensó en gran medida los mayores costes de los servicios y prestaciones públicas." EFE

vg/jlp