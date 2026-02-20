La CGT de Argentina estima una adhesión del 90% del paro contra reforma laboral y continúa su "plan de acción"

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha estimado una adhesión "de más del 90% de las actividades" al paro general de 24 horas que paralizó el país este jueves para protestar contra la reforma laboral recién aprobada por la Cámara de Diputados.

"No estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas. Aquí no terminó nada, sino que recién empieza todo y el plan de acción se cumple", aseguró el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, en una rueda de prensa ofrecida por el sindicato para hacer balance del paro nacional.

Jerónimo agregó que este plan de acción "se viene cumpliendo al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa", además de calificar de "cómplices" de esta "traición" a los políticos que votaron a favor de la reforma laboral.

El cosecretario general del sindicato aprovechó su intervención para responder a las afirmaciones del jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, sobre la "extorsión" de la organización para apoyar el paro: "Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso".

Por su parte, el cotitular de la CGT, Jorge Sola, aseguró que este proyecto de ley "retrocede 100 años" y pretende bajar los aportes y contribuciones patronales en 3.000 millones de dólares (2.546 millones de euros), además de recortar otros 3.000 millones de dólares en el sistema de jubilación del país.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con el apoyo del oficialismo y de sus aliados. Finalmente, se ha eliminado el artículo 44 que proponía reducir en un 50% los salarios durante las bajas médicas por enfermedad o accidente, por lo que el texto deberá ser aprobado una vez más por el Senado.

La ley incluye medidas como la extensión de la jornada laboral de 8 hasta las 12 horas diarias, el abaratamiento de los despidos, la eliminación del pago obligatorio de las horas extras o la limitación de asambleas y huelgas, entre otras.