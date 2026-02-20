Juan Gómez Bárcena hace un retrato de la paternidad y la "masculinidad tradicional" en su nuevo libro 'Abril o nunca'

El autor Juan Gómez Bárcena publicará el próximo 4 de marzo 'Abril o nunca' (Seix Barral), su nuevo libro en el que hace un retrato de la paternidad, la "masculinidad tradicional" y "las consecuencias del trauma".

Tras el ensayo literario 'Mapa de soledades', Gómez Bárcena traza la historia de Daniel, un padre atravesado por la "culpa", "la posibilidad de un nuevo amor" o "la amistad en la madurez".

'Abril o nunca' también muestra la parte de Teresa, hija de Daniel, que cumple años dos veces cada año -una con su madre y otra con su padre, que están divorciados-. Con su padre lo celebrará en Benidorm.

El autor nació en Santander en 1984 y es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en Historia y en Filosofía. Con su primer libro de cuentos, 'Los que duermen' (2012), obtuvo el Premio Tormenta al mejor autor revelación. Después publicó 'El cielo de Lima' (2014, 2023), novela con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa y el Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y que ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, holandés y griego.

Su siguiente novela, 'Kanada' (2017), obtuvo el Premio Ciudad de Santander y el Premio Cálamo Otra Mirada, y resultó primer finalista del Premio Internacional Tigre Juan. A continuación, publicó 'Ni siquiera los muertos' (2020), finalista del Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid.

La novela 'Lo demás es aire' (2022), Premio Ciutat de Barcelona de Literatura y Premio Vanity Fair a la mejor novela, lo consolidó como un autor relevante de la literatura española.