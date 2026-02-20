Agencias

Israel ataca "posiciones de Hamás" en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

El Ejército israelí bombardeó un “cuartel general” utilizado para planes hostiles hacia sus fuerzas en las afueras de Sidón, donde grupos armados serían responsables de violar acuerdos regionales, según autoridades militares, generando condenas internacionales y críticas locales

Guardar

El Ejército israelí anunció que sus fuerzas atacaron un centro que operaba como cuartel general de Hamas en el campo de refugiados de Ain al Hilweh, ubicado en la periferia de la ciudad libanesa de Sidón, argumentando que ese lugar había sido utilizado en los últimos meses para organizar acciones hostiles en su contra. Según informó la institución castrense, este bombardeo se produce en un contexto donde distintas autoridades han advertido sobre la violación de acuerdos establecidos entre Israel y Líbano, y han surgido críticas desde sectores locales e internacionales, incluyendo condenas de Naciones Unidas.

De acuerdo con el reporte difundido por el Ejército de Israel y citado por el medio que da origen a la información, la estructura alcanzada en el campamento de Ain al Hilweh había albergado zonas de entrenamiento y actividades que, según la versión oficial, servían para preparar ataques contra objetivos del Estado y de las Fuerzas Armadas israelíes. El comunicado militar describe que este centro se localizaba en un área densamente poblada, utilizando la presencia civil —según sus palabras— para dificultar la respuesta israelí y “promover los objetivos” de la organización. El texto atribuye a Hamas la responsabilidad de explotar la situación de los residentes actuando como escudos humanos en el desarrollo de sus operaciones.

El medio original detalló que las autoridades militares israelíes argumentan que las acciones contra posiciones de Hamas en territorio libanés buscan evitar el asentamiento y crecimiento de la organización en ese país, lo cual, afirman, incrementaría la amenaza para su población y personal militar. La declaración resalta: “Seguiremos actuando contra los terroristas de Hamas donde sea que operen para eliminar la amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y las Fuerzas Armadas”.

La operación en Ain al Hilweh se inscribe en una serie de incursiones recientes atribuidas por Israel a la necesidad de responder ante potenciales riesgos provenientes de grupos armados en Líbano, a pesar de la vigente tregua lograda en noviembre de 2024 tras los enfrentamientos de octubre de 2023. Siguiendo información proporcionada por el Ejército de Israel, poco tiempo después de este primer ataque, la aviación llevó a cabo un segundo bombardeo sobre un cuartel adscrito a Hezbolá, situado en la localidad de Baalbek. Según la declaración militar, ese cuartel era empleado para “promover complots terroristas contra las fuerzas” israelíes y —como en el caso anterior— se encontraba en una zona habitada. El comunicado reiteró la acusación de que Hezbolá coloca deliberadamente sus activos en áreas con presencia civil, lo que consideran una violación directa de los entendimientos alcanzados entre ambas partes.

El medio citado indica que Israel justifica su continuidad en operaciones militares dentro de territorio libanés en el argumento de que busca frenar actividades imputadas a Hezbolá. Las autoridades israelíes sostienen que tales medidas no representarían una ruptura del alto el fuego pactado, aunque desde el gobierno de Beirut y voceros de Hezbolá se rechazan estas explicaciones y han manifestado su desaprobación ante nuevos ataques. Además, Naciones Unidas ha expresado condena por la reiteración de bombardeos.

El acuerdo de cese al fuego alcanzado tras los enfrentamientos de 2023 planteaba el retiro de efectivos tanto israelíes como de Hezbolá desde el sur del Líbano, región históricamente impactada por confrontaciones armadas entre ambas partes. De acuerdo con el medio de origen, aunque se pactó esa retirada, el Ejército de Israel mantiene cinco posiciones en territorio limítrofe, situación que ha sido objeto de críticas tanto por autoridades libanesas como por el propio grupo chií, que demandan el fin permanente de la presencia militar extranjera en esa zona.

Diversos actores involucrados han enfatizado, según publicó el medio, las tensiones regionales y los riesgos que implica el uso de infraestructuras civiles en contextos bélicos, así como la dificultad de distinguir entre objetivos militares y áreas residenciales en escenarios como los de Ain al Hilweh y Baalbek. Las autoridades libanesas han señalado que estas acciones socavan la estabilidad proyectada tras el pacto de 2024 y han reiterado sus exigencias de respeto a los acuerdos y la soberanía nacional.

La información brindada por el medio explica que el campo de refugiados de Ain al Hilweh, destino del primer ataque reciente, constituye el mayor asentamiento palestino en Líbano y ha sido escenario frecuente de tensiones, dada la diversidad de grupos armados que han operado en su interior a lo largo del tiempo. Los recientes bombardeos han intensificado las preocupaciones por la seguridad de la población civil y han generado llamados a la contención y la búsqueda de soluciones que reduzcan los riesgos de nuevos enfrentamientos en la zona.

Temas Relacionados

IsraelHamásHezboláNaciones UnidasLíbanoSidónAtaques militaresRefugiados palestinosBaalbekEjército de IsraelEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Crónica del Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife: 91-81

Trent Forrest lideró a los vascos, que regresan al torneo tras dos temporadas, con una actuación estelar en los momentos clave, asegurando el pase a semifinales y dejando a los tinerfeños sin opciones de remontar en Valencia

Crónica del Kosner Baskonia -

Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso

El Ejecutivo magiar responde con firmeza tras el cese del flujo de hidrocarburos del este, mientras denuncia presiones y advierte sobre posibles consecuencias para la estabilidad regional y la relación comercial entre Bruselas, Kiev y Budapest

Hungría bloquea el préstamo de

El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos

Un grupo especial de la Asamblea Nacional monitoreará la implementación de la nueva normativa que beneficia a opositores encarcelados, garantizando la presentación legal de quienes están fuera del país y resguardando sus derechos durante el proceso según fuentes oficiales

El Parlamento venezolano establece una

El tenista español Carlos Alcaraz somete a Rublev y se mete en la final de Doha

Con una actuación sobresaliente, el joven murciano despachó en dos sets al vigente monarca ruso en semis, consolidando un arranque de año brillante y asegurando su cita contra Mensik o Fils por el trofeo en Catar

El tenista español Carlos Alcaraz

Reino Unido toma nota de avances militares ucranianos en 100 kilómetros cuadrados de la provincia de Zaporiyia

Según reportes oficiales, expertos británicos indican que tropas locales han ampliado el control territorial al norte de Huliaipole e incrementado la presión en inmediaciones de Verbove, obstaculizando el avance ruso y reforzando posiciones estratégicas en la región oriental

Reino Unido toma nota de