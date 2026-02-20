Agencias

Irán apunta que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, estima que su país tendrá listo un borrador más o menos concreto para negociar un acuerdo nuclear con Estados Unidos cuando se reúnan de nuevo, y ha vuelto a tender la mano a una solución pacífica en medio de las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre un posible ataque militar contra su país.

En una entrevista con el programa estadounidense Morning Joe, Araqchi ha querido enfatizar que en las negociaciones ahora mismo no hay ningún tipo de ultimátum, que Washington no ha pedido que Teherán suspenda por completo su programa nuclear y que Irán no tiene ninguna intención de perder tiempo porque se encuentra bajo sanciones internacionales y "cuanto antes terminen, mejor".

"La próxima vez que nos veamos, comenzaremos a negociar sobre el borrador que estamos preparando y lo concluiremos con un poco de suerte", ha explicado el ministro de Exteriores iraní al programa presentado por Joe Scarborough, y en el que ha querido insistir especialmente que una solución militar a las tensiones no va a resolver absolutamente nada, en referencia al posible ataque de Estados Unidos.

"Es algo que demostramos el año pasado, cuando (Estados Unidos e Israel) atacaron nuestras instalaciones y asesinaron a nuestros científicos", ha manifestado. "Y no funcionó porque la tecnología nuclear es una que estamos desarrollando nosotros mismos", ha añadido.

El ministro de Exteriores ha querido transmitir una imagen de normalidad en la negociaciones con EEUU, que están discurriendo por unos cauces "normales para lo que son unas conversaciones internacionales", sin ningún tipo de ultimátum de por medio. "Estados Unidos quiere un acuerdo rápido y nosotros también", ha manifestado Araqchi.

Así, ha desmentido "especulaciones" sobre que la posible suspensión total de su programa de enriquecimiento de uranio estuviera sobre la mesa como exigencia negociadora de Washington. "Ni nosotros la hemos propuesto, ni la parte estadounidense la ha solicitado", ha dicho.

Teherán aseguró haber mantenido "discusiones bastante serias" con la delegación estadounidense enviada a Ginebra, en Suiza, esta semana y desveló un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

De lado de Estados Unidos, el propio Donald Trump ha alertado de la dificultad de llegar a un acuerdo con Irán, y en todo momento mantiene la amenaza de lanzar un ataque contra la República Islámica, indicando que existe la posibilidad de "tener que tomar medidas" en caso de que no haya un acuerdo, para lo que ha dado un plazo de "diez o quince días".

