El trofeo del GP de España de F1 se decidirá entre finalistas Regnatrix Aurea, Monumental y Trofeo GP Madrid

El trofeo del Gran Premio de España de Fórmula 1 se va a decidir entre los tres finalistas que este jueves pasaron a la última ronda: 'Regnatrix Aurea', de la artista madrileña Sandra Val; 'Monumental', del estudio Pininfarina; y 'Trofeo GP Madrid', de la galerista de Sustain Awards, Laura Atalaya.

Los tres candidatos a diseñar el símbolo de la victoria del GP resultaron vencedores tras varias horas de deliberación del jurado compuesto por el dos veces campeón del mundo de rallies, Carlos Sainz; el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Formula 1 Chief Race Promocion Officer; Gonzalo Cabrera, director de cultura y educación de Ifema Madrid; y la diseñadora y arquitecta de reconocido prestigio internacional, Teresa Sapey.

El ganador se decidirá en la ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero a las 20.00 horas en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. Además de todos los miembros del jurado, estarán presentes el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

'Regnatrix Aurea' está concebida como figura de "poder, estrategia y excelencia", tomando como arquetipo la reina del ajedrez, la pieza más decisiva del tablero, para proyectar "inteligencia, anticipación y dominio", explicó un comunicado emitido por Madring.

Está inspirado en la tradición histórica de la capital española, con una lectura actualizada de elementos del antiguo escudo. Posee referencias ceremoniales griegas, remitiendo explícitamente a la tradición griega de coronación de vencedores, con coronas y cintas como símbolos de honor y estatus.

Por su parte, el trofeo 'Monumental' traduce a forma escultórica 'La Monumental' de Madring, una curva de más de 500 metros de longitud y una peralte de 24%. "La pieza captura tensión, fluidez y precisión del pilotaje, proponiéndose como fragmento físico de la pista que el ganador puede llevarse consigo. El diseño incorpora además un detalle rojo carmesí asociando el trofeo a la identidad visual de la ciudad", informaron.

Y, finalmente, el 'Trofeo GP Madrid', que "articula la noción de centralidad: Madrid como eje simbólico del campeonato". La forma del trofeo es monolítica, continua y sobria; parte de una base circular que asciende transformándose en la geometría del circuito, culminando en un remate inclinado que hace referencia a la curva 'Monumental', explicaron desde Madring.

