El PMI de EE.UU. cae en febrero a mínimos de diez meses por el debilitamiento de la industria y los servicios

El informe de S&P Global señala que las expectativas empresariales para 2025 en Estados Unidos alcanzaron su nivel más elevado en poco más de un año, lo cual podría anticipar una recuperación a pesar de la desaceleración actual. Según consignó S&P Global, este escenario de optimismo contrasta con los datos correspondientes a febrero, cuando el Índice de Gestores de Compras (PMI) se redujo a 52,3 puntos frente a los 53 puntos registrados en enero, según la lectura provisional difundida este viernes. El medio explica que esta variación implica el nivel de expansión empresarial más bajo en los últimos diez meses.

Tal como detalló S&P Global, la desaceleración afecta tanto al sector industrial como de servicios, lo que apunta a un menor dinamismo en la actividad económica general. El informe remarca que la debilidad en las carteras de pedidos, agravada por una caída de las exportaciones, es uno de los factores determinantes de este retroceso en el ritmo de crecimiento empresarial. Las condiciones meteorológicas adversas también influyeron en el desempeño de ambos sectores durante el último mes analizado, según publicó S&P Global.

Respecto al empleo, el informe indica que hubo apenas un ligero aumento en la contratación, en parte debido a la prudencia con la que las empresas enfrentan la ralentización de las ventas y el aumento de los costos operativos. S&P Global menciona que las compañías norteamericanas se muestran cautas ante estas presiones, limitando así las incorporaciones de trabajadores.

Uno de los elementos que adquirió mayor relevancia en el informe es el incremento sostenido de los costos de insumos durante febrero. Los expertos de S&P Global atribuyen este encarecimiento al alza de los precios de los proveedores, a las políticas arancelarias y al aumento de salarios. Esta combinación se tradujo en el mayor incremento de los precios promedio de venta al público desde agosto del año pasado, repercutiendo en la capacidad de las empresas para mantener márgenes e impulsando precios más altos para los consumidores.

La publicación de S&P Global añade que la presión de los aranceles continúa incidiendo en el mercado, encareciendo productos y afectando la asequibilidad de bienes y servicios. El informe subraya que esta situación restringe el crecimiento de las ventas para un número considerable de firmas estadounidenses y refuerza el ambiente de moderada confianza empresarial.

En las declaraciones recogidas por S&P Global, Chris Williamson, economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, expresó: "Las empresas sugieren que al menos parte de esta desaceleración podría ser temporal". Williamson aclara que el sentimiento empresarial sigue bajo, ya que las firmas están preocupadas por el contexto político y las consecuencias de los aranceles, los cuales inciden de forma significativa en la formación de precios a lo largo de la cadena de suministro.

El índice PMI de servicios bajó cuatro décimas, posicionándose en 52,3 puntos, mientras que el índice del sector industrial registró uno de sus niveles más bajos en siete meses, al caer desde 55,2 a 52,3 puntos. De acuerdo con S&P Global, estas cifras reflejan un crecimiento anualizado aproximado de 1,5% para la economía estadounidense, lo que refuerza la percepción de que el país transita por una fase de expansión mucho más lenta que en meses anteriores.

La combinación de factores económicos y meteorológicos, sumada al incremento de los costos y a la menor demanda tanto interna como externa, explica la tendencia a la baja en la actividad empresarial de Estados Unidos, según informó S&P Global. El reporte sugiere que, aunque la confianza para 2025 se mantiene en niveles superiores, persisten las incertidumbres ligadas al entorno político y las políticas comerciales vigentes.