El español Gavi empieza a entrenar parcialmente con el grupo en el Barça

La presencia de Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, en la sesión del FC Barcelona celebrada en el campo Tito Vilanova marcó su primer contacto con el equipo tras una ausencia de varios meses por una lesión de menisco en la rodilla derecha. Según informó la entidad azulgrana, este viernes el futbolista internacional participó de manera parcial junto a sus compañeros, con lo cual encara la fase decisiva de su proceso de recuperación.

De acuerdo con lo publicado por el club, Gavi afronta la recta final en un largo proceso que inició tras la cirugía artroscópica a la que se sometió para corregir diversos problemas en la rodilla, intervención que tuvo lugar en septiembre de 2023, luego de una lesión de gravedad a finales de ese mismo año. En aquel momento, la institución azulgrana estimó entre cuatro y cinco meses el periodo de baja, plazo en cuyo rango superior se encuentra en la actualidad el centrocampista andaluz.

El medio FC Barcelona detalló que Gavi efectuó parte de la sesión sobre el césped junto al resto del grupo, señalando la importancia del avance, dado que desde su operación no había trabajado colectivamente. Además de Gavi, la práctica contó con la intervención de Pedri y Marcus Rashford, quienes también siguen un plan de reacondicionamiento físico específico.

Según consignó el club blaugrana, también Tommy y Emilio, jugadores del Barça Atlètic, participaron en la sesión con el primer equipo para complementar los trabajos técnicos y tácticos llevados a cabo bajo la dirección de Hansi Flick.

El entrenador alemán, que coordina la planificación del equipo previo al próximo compromiso, prepara a sus jugadores para el encuentro dominical ante el Levante UD. Según puntualizó el FC Barcelona, el plantel volverá a entrenar el sábado en una práctica que abrirá los primeros 15 minutos a los medios de comunicación, en el marco de la previa al partido que se disputará en el Spotify Camp Nou.

El regreso parcial de Gavi a las actividades grupales constituye un paso importante hacia su reintegración a la competición oficial. El cuerpo técnico, junto al área médica, continúa evaluando su evolución y el cumplimiento de los plazos estipulados, manteniendo la vigilancia sobre las sensaciones y la respuesta física del jugador ante la exigencia progresiva de los entrenamientos.

Según explicó el FC Barcelona, la decisión de reintegrarlo de modo gradual obedece a la necesidad de evitar riesgos de recaída tras una lesión meniscal de estas características, contemplando tanto el historial previo del futbolista como la intensidad del calendario competitivo del club en la presente temporada. El proceso de recuperación de Gavi ha incluido diversas etapas de fisioterapia, readaptación funcional e integración parcial en las dinámicas colectivas, con vistas a alcanzar el alta médica total en las próximas semanas.

El club, mediante sus canales oficiales, ha enfatizado la importancia de administrar cuidadosamente el regreso a la actividad de quienes completan lesiones prolongadas, equilibrando la necesidad de contar con efectivos para el cierre del calendario con la prioridad sobre la salud y la proyección a largo plazo de sus jugadores.

La presencia de Pedri y Marcus Rashford en la práctica, igualmente en proceso de puesta a punto, refleja la estrategia del cuerpo técnico de sumar gradualmente a los futbolistas que culminan procesos de recuperación. Según remarcó el FC Barcelona, estas reincorporaciones progresivas permiten ajustar la planificación de entrenamientos y partidos, favoreciendo el rendimiento colectivo.

De acuerdo con lo señalado por el club, la plantilla se prepara para afrontar el próximo duelo ante el Levante UD, en un momento en que la recuperación de efectivos como Gavi podría influir en la gestión de minutos y cargas de trabajo. Los entrenamientos en la Ciudad Deportiva continúan bajo la estricta supervisión del equipo técnico y los servicios médicos, quienes determinan los tiempos adecuados para la reintegración total de los jugadores tras una lesión de larga duración.