El Ejército de Israel condena la entrada en Gaza de un grupo a favor de levantar asentamientos en la Franja

El Ejército de Israel ha condenado "firmemente" este viernes las acciones de un grupo de activistas a favor de los asentamientos, entre ellos un parlamentario, que entraron de forma irregular en la Franja de Gaza, argumentando que "pusieron en peligro" a las tropas desplegadas en el enclave palestino.

"Decenas de ciudadanos israelíes cruzaron la valla perimetral desde territorio del Estado de Israel a la Franja de Gaza", ha dicho en un comunicado, en el que ha insistido en que todos ellos "estuvieron bajo vigilancia constante de observadores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

Así, ha recalcado que los militares presentes en la zona detuvieron a estas personas y "las devolvieron de forma segura" a territorio israelí, donde fueron entregados a la Policía. "Las FDI condenan firmemente el cruce de civiles a Gaza, que pone en peligro su seguridad y la de las fuerzas que operan en la zona", ha zanjado.

Entre los que cruzaron la frontera figura el parlamentario Limor Son Har-Melech, del ultraderechista Otzma Yehudit, quien afirmó en redes sociales que eran "privilegiados" por haber podido "entrar en la Franja de Gaza, junto al movimiento Nachala y decenas de familias, mujeres, hombres y niños". "Gaza siempre será nuestra", zanjó.

En esta línea, activistas de la organización ultranacionalista de asentamientos Nachala sostuvieron que cruzaron la frontera a bordo de varios vehículos y plantaron árboles en la zona, en el marco de sus actividades destinadas a volver a levantar los asentamientos demolidos en 2005 con el 'Plan de Desconexión', con el que Israel abandonó Gaza, si bien mantuvo el control de sus fronteras y posteriormente impuso un bloqueo al territorio.

El suceso es el segundo de este tipo durante el último mes, después de que a principios de febrero se registrara un cruce similar de activistas durante una protesta de Nachala cerca de la frontera, considerada una zona militar cerrada por parte del Ejército de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no tiene intención de volver a levantar asentamientos en Gaza, si bien varios miembros de su coalición de Gobierno, encabezado por el Likud y apoyado por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, han abogado por ello e incluso por la anexión de Gaza y Cijordania, algo rechazado por la comunidad internacional.

Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acordaron en octubre de 2025 aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, que contempla la retirada de todas las tropas israelíes y el despliegue de una Fuerza Internacional de Desestabilización de cara al desarme del grupo islamista palestino, que reclama el fin de la ocupación para dar este paso.