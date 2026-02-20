El Congreso debate la próxima semana una iniciativa de ERC para garantizar 5% de canciones en catalán en radiofórmulas

La proposición presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ante el Congreso busca que la Ley General de Comunicación Audiovisual reconozca nuevas obligaciones para las emisoras de radio musicales en España, estableciendo la obligación de dedicar al menos un 5% de sus canciones a temas en catalán, vasco, gallego y occitano. Según informó Europa Press, esta medida pretende corregir la baja representación de las lenguas cooficiales dentro de la programación habitual y se debatirá el miércoles 25 de febrero, en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja.

El texto al que tuvo acceso Europa Press revela que ERC solicita al Gobierno garantizar esta cuota lingüística de manera efectiva y comprobable. Para ello, la proposición plantea la introducción de mecanismos de seguimiento estrictos. Las autoridades audiovisuales serían responsables de vigilar su cumplimiento mediante informes periódicos destinados a verificar que la cuota se aplique realmente en la práctica.

Además de requerir un porcentaje específico de canciones en las lenguas cooficiales, la iniciativa de ERC, encabezada por el diputado Gabriel Rufián, propone un conjunto de medidas pensadas para promover y facilitar la presencia de artistas que utilizan estas lenguas. El texto publicado por Europa Press subraya la necesidad de implementar campañas de sensibilización públicas que resalten la diversidad y la riqueza del patrimonio musical en estas lenguas, con el objetivo de incrementar la normalización y difusión de estas producciones entre la audiencia.

En la proposición no de ley (PNL), ERC defiende que las empresas de radiodifusión cuenten con mecanismos de apoyo y promoción para acceder fácilmente a catálogos de artistas que producen en las lenguas mencionadas. Se prevé que esta gestión de descubrimiento y selección de canciones se realice en cooperación tanto con entidades públicas como privadas vinculadas al sector musical, lo que, según Europa Press, permitiría ampliar las opciones de contenido y la representación de las distintas culturas estatales.

La formación política plantea también la importancia de reforzar la industria musical desde el ámbito público. Por ello, en su iniciativa ERC demanda políticas específicas para incentivar la creación, distribución y proyección internacional de la música en lenguas cooficiales, entendiendo que este apoyo contribuiría al desarrollo del sector y a la mayor presencia de esta música no solo en el territorio español, sino también en el extranjero.

Europa Press agrega que, de ser aceptada la proposición, el Gobierno debería modificar la Ley 13/2022, aprobada en julio de ese año, para incorporar de forma expresa la obligación de cuota. Los mecanismos de control y verificación, así como los informes periódicos, serían gestionados por las autoridades reguladoras del audiovisual, que asumirían así mayores competencias sobre este aspecto.

El texto detallado por Europa Press cita directamente la intención de ERC de que las campañas de divulgación "destaquen la riqueza de la música en las diferentes lenguas oficiales, contribuyendo así a la normalización y difusión de este patrimonio inmaterial entre el público en general". Adicionalmente, la proposición enfatiza la relevancia de establecer líneas de financiamiento y asistencia técnica destinadas tanto a compañías musicales como a creadores individuales comprometidos con la producción en catalán, vasco, gallego u occitano.

La votación y debate de esta proposición no de ley ocurrirán la próxima semana. Los parlamentarios de la Comisión de Cultura tendrán la oportunidad de examinar los argumentos expuestos por ERC y determinar si se insta finalmente al Ejecutivo a impulsar las modificaciones legislativas solicitadas, así como los planes de promoción y supervisión asociados para garantizar la diversidad lingüística y cultural en las ondas radiofónicas españolas.