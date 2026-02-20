El Comité Paralímpico Ucraniano boicoteará la Ceremonia de Apertura de los Juegos de Milán y Cortina

El Comité Paralímpico Ucraniano solicitó que su bandera tampoco se utilice durante la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, medida adoptada junto al anuncio de que ni sus atletas ni representantes asistirán al evento en protesta por la autorización a deportistas rusos y bielorrusos para competir bajo sus símbolos nacionales. Según informó el medio Europa Press, la decisión responde a lo que el comité ucraniano considera una actitud de “sistemática lealtad” por parte del Comité Paralímpico Internacional (CPI) hacia Rusia, país al que acusan de agresión militar y de estar en guerra activa contra Ucrania.

Tal como publicó Europa Press, este boicot se hará efectivo durante la ceremonia planificada para el 6 de marzo, en la que, según el organismo ucraniano, participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos con sus respectivas banderas. A través de un comunicado difundido la noche del jueves, el Comité Paralímpico Ucraniano rechazó la decisión del CPI de otorgar plazas bipartitas a representantes de ambos países, insistiendo en que esto se produce a pesar de que ni Rusia ni Bielorrusia habían completado el proceso de clasificación necesario para competir en estos Juegos.

El organismo ucraniano destacó que ambas naciones carecen de licencias legales para sus disciplinas deportivas y señaló que la readmisión de Rusia y Bielorrusia en el movimiento paralímpico internacional, decidida en una asamblea del CPI en 2025, no les otorgaría automáticamente derecho a participar en Milán-Cortina. En palabras recogidas por Europa Press, el comité sostuvo que “incluso después de la vergonzosa decisión de la Asamblea General del CPI en 2025 sobre la restauración de su plena membresía en el movimiento paralímpico internacional, Rusia y Bielorrusia no tuvieron derecho a participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, al no contar con licencias legales para sus disciplinas deportivas”.

La protesta ucraniana se fundamenta en la denuncia de que Rusia, respaldada políticamente por Bielorrusia, no solo mantiene una agresión militar en territorio ucraniano, sino que utiliza el deporte como herramienta de su política estatal. Según detalló Europa Press, el comunicado enfatiza que “Ucrania, un país pacífico, independiente y democrático”, resulta atacada por “un país asesino, agresor y terrorista”, expresión utilizada para referirse a Rusia, al tiempo que identifica a Bielorrusia como un “país satélite de la política imperial rusa”.

El Comité Paralímpico Ucraniano argumentó, de acuerdo con Europa Press, que la comunidad internacional ha expresado preocupación ante las amenazas militares de Rusia hacia Europa, y que gobernantes y opinión pública han adoptado sanciones en respuesta a esas acciones. El comunicado menciona que funcionarios del gobierno ruso han manifestado abiertamente ante foros deportivos nacionales que el deporte constituye un instrumento de política estatal para su país.

En su declaración, el comité también acusó al CPI de desatender la normativa sobre asignación de plazas y de favorecer a Rusia al concederle la mayor cantidad de oportunidades para competir. Europa Press consignó que, según el comité, muchos otros países solicitaron dichas plazas con el objetivo de promover el desarrollo de los deportes paralímpicos de invierno entre sus atletas más jóvenes, pero la decisión de priorizar a representantes rusos contradijo las regulaciones establecidas.

De acuerdo con Europa Press, el comunicado ucraniano sostiene que “el CPI permite que se ice la bandera de un país asesino en los juegos”, y lo califica como una decisión motivada políticamente que permite a Rusia exhibir sus símbolos nacionales, incluido el himno, en el evento deportivo. El comité insistió en que la postura del CPI de desvincularse de intereses políticos no se correspondía con la realidad de sus acciones, pues, a su juicio, sigue “los dictados políticos de un país asesino, terrorista y agresor”.

La organización agradeció a los estados europeos y de todo el mundo su respaldo frente a la invasión rusa y a la Unión Europea por su reacción ante la postura que adoptó el CPI, a la que acusan de vulnerar los fundamentos humanos y democráticos del movimiento paralímpico internacional. En su mensaje, el Comité Paralímpico Ucraniano aprovechó la conmemoración de los 50 años de los Juegos Paralímpicos de Invierno para recordar los valores fundacionales del movimiento, surgidos tras la Segunda Guerra Mundial de la mano del Dr. Ludwig Guttmann, y urgió a los líderes del CPI a frenar la influencia política de Rusia para evitar que el mundo se acerque a un conflicto bélico global.

El texto divulgado por el comité culmina con un llamado a la comunidad europea y global dirigido a unir fuerzas en defensa de los ideales contemplados en la constitución del CPI y del derecho fundamental a vivir en paz. Europa Press incluyó este mensaje en el que el organismo ucraniano solicita el respaldo colectivo ante lo que perciben como una amenaza generalizada a la paz y los principios del movimiento paralímpico internacional.