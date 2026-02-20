EEUU desvela un plan con "cinco pilares" para un acuerdo para poner fin al "innecesario conflicto" en Sudán

Las acciones militares en Sudán han generado un desplazamiento masivo de la población y un amplio número de personas heridas, según indicó Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que denunció ataques con drones contra civiles, mercados y centros de salud. Entre los casos más recientes, MSF detalló que en las dos primeras semanas de febrero atendió a cerca de 170 pacientes con heridas provocadas por estos ataques. Este escenario se desarrolla mientras Estados Unidos impulsa una propuesta para establecer la paz en el país africano, en medio de la intensificación de la violencia, el colapso de servicios esenciales y una creciente crisis humanitaria.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, el gobierno estadounidense presentó una iniciativa compuesta por “cinco pilares” para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que comenzó en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Massad Boulos, enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, explicó que estos pilares incluyen una tregua humanitaria inmediata, el acceso humanitario sostenido y la protección de los civiles, la implementación de un alto el fuego permanente y acuerdos de seguridad sólidos, una transición política inclusiva liderada por civiles, y un proceso de recuperación y reconstrucción a largo plazo que permita restaurar la estabilidad y las oportunidades para la población sudanesa. Boulos enfatizó que persiste “la urgente necesidad de poner fin al innecesario conflicto”, añadiendo que “el momento para poner fin a los combates es ahora”.

Estados Unidos transmitió que la situación en Sudán requiere “atención y acción global”, dada la extensión del desplazamiento, la inseguridad alimentaria y la magnitud de las atrocidades detectadas. Según Europa Press, Washington se compromete a trabajar coordinadamente con aliados y socios internacionales, incluyendo el Reino Unido y los participantes del denominado Cuarteto, con miras a asegurar una tregua humanitaria y ampliar la ayuda vital para la población. Además, Boulos indicó que Estados Unidos seguirá abogando para que los responsables de violaciones rindan cuentas.

En paralelo, las negociaciones para una tregua se ven obstaculizadas por las exigencias del liderazgo militar sudanés. Abdelfatá al Burhan, jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, reiteró su rechazo a cualquier alto el fuego que no contemple una retirada de las RSF de las ciudades bajo su control. Al Burhan señaló que no acepta la mediación de Emiratos Árabes Unidos, parte del Cuarteto, por su supuesto respaldo a los paramilitares. Según el portal Sudan Tribune, el general insistió en que “no se aceptará ningún acuerdo de alto el fuego que no incluya la retirada de los paramilitares” de áreas claves como la región de Darfur —donde se concentran enfrentamientos intensos desde hace meses— y partes de Kordofán. Al Burhan subrayó que, aunque reconoce los esfuerzos internacionales de mediación, descarta la participación de países que apoyen a las RSF, refiriéndose de manera explícita al rol de Emiratos Árabes Unidos. Acusó a los paramilitares de cometer graves abusos contra la población y afirmó que “los combatiremos hasta que se rindan”.

En este contexto de hostilidades, la organización MSF transmitió su preocupación por la utilización elevada de drones en la guerra, sin distinción clara entre objetivos militares y civiles. Según informó Europa Press, el 15 de febrero un equipo de MSF en Adré (este de Chad) atendió a 18 civiles heridos tras un ataque con drones de las Fuerzas Armadas sudanesas en Adikong, situada en Darfur Occidental, justo al otro lado de la frontera. El 6 de febrero, tras dos ataques atribuidos a drones de las RSF en el oeste de Sudán, un hospital apoyado por MSF en Tine (también en Chad) recibió a 29 heridos, de los cuales al menos diez murieron. El flujo de pacientes a esa región aumentó, consecuencia directa de estos incidentes, según detalló MSF.

Entre los casos más graves se encuentra el de un niño de nueve años, quien llegó a un centro de MSF con una herida de metralla en el ojo, diversas fracturas en el rostro y amputación de dos dedos, tras viajar expuesto al polvo durante horas para recibir atención. La coordinadora médica de MSF en Tine, Virginia Moneti, explicó que “incluso con una atención óptima, es probable que sufra una discapacidad a largo plazo”, motivo por el cual el paciente fue trasladado a Yamena en busca de tratamiento adicional. Los equipos de MSF en Zalingei, Darfur Central, también trataron a 29 pacientes durante el mismo periodo, incluidos al menos ocho civiles afectados por sucesivos ataques.

MSF describió estos hechos como parte de un “patrón alarmante”. Esperanza Santos, responsable de la unidad de emergencias de la organización, señaló que “la guerra en Sudán se libra con drones más allá de las líneas del frente”. Santos advirtió que estos ataques, frecuentes y consecutivos, afectan a mujeres y niños, y se emplean para cortar líneas de abastecimiento y dañar infraestructuras básicas como escuelas, mercados o fuentes de agua. Consideró que esta táctica de guerra intensifica las condiciones de asedio en áreas en disputa. Santos subrayó, citada por Europa Press, que “los actores armados deben tomar medidas inmediatas para proteger a los civiles y al personal humanitario”, instando a la protección constante de la población civil.

La causa subyacente de la guerra civil en Sudán radica en el desacuerdo sobre el proceso de integración de las RSF en el Ejército regular, un conflicto que destruyó el proceso de transición iniciado tras el derrocamiento del presidente Omar Hasán al Bashir en 2019 y la posterior caída del primer ministro Abdalá Hamdok en 2021. Distintas potencias regionales e internacionales han intervenido apoyando a alguna de las partes, lo que ha incrementado la complejidad y la gravedad del enfrentamiento.

Europa Press reportó que la guerra ha derivado en una emergencia humanitaria de gran escala, con millones de desplazados internos y refugiados, así como daños considerables en infraestructuras básicas, lo que ha dificultado la atención médica y la distribución de ayuda. Además, la propagación de enfermedades ha acentuado la situación de vulnerabilidad para cientos de miles de personas, lo que contribuye a la alarma de la comunidad internacional respecto al futuro del país.