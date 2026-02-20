Agencias

Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

Guardar

A pesar de su pobre desempeño en taquilla, el documental sobre Melania Trump la ha consagrado como una "gran estrella" de cine. Eso al menos es lo que opina su esposo y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entre elogios al, a su juicio, "exitoso" filme ha lanzado también un singular aviso: "no hay sitio en una familia para dos estrellas".

"Ha estrenado una película muy exitosa, es la número uno. ¿Os lo podéis creer?", manifestó Trump durante la presentación de su 'Junta de Paz' en declaraciones recogidas por Daily Beast. "Una gran estrella de cine, y yo siempre digo que eso es un problema, porque siempre digo que no hay sitio en una familia para dos estrellas", aseguró.

"Le dije que no podemos tener dos estrellas en una familia, así que no sé qué significa eso. No es algo bueno", continuó el presidente, señalando que Melania se ha convertido en "el documental que más ha recaudado en 20 años". "Los cines están llenos. Las mujeres, especialmente, vuelven y lo ven dos, tres o cuatro veces", incidió.

Las declaraciones de Trump contrastan con los datos de taquilla de la película, que por el momento tan solo ha recaudado 16 millones de dólares a nivel global, de los cuales casi la totalidad (salvo unos 200.000 dólares) son de salas de Estados Unidos y Canadá. En España, Melania se estrenó en 85 salas y apenas recaudó 5.300 euros en el fin de semana de su estreno, según datos de ComScore. El presupuesto del documental se estima en más de 75 millones de dólares.

El lanzamiento del filme no estuvo exento de controversia debido a la abismal diferencia entre la puntuación de los críticos en Rotten Tomatoes, de tan solo el 11%, y la que recibió por parte del público, de nada menos que el 98%, lo que supone la mayor disparidad entre las críticas de los expertos y la audiencia en la historia de Rotten Tomatoes.

Según informaba Variety, esto dio pie a especulación acerca de si "un ejército de bots respaldado por MAGA" podría haber inflado la puntación del público. Rotten Tomatoes respondió a estas acusaciones asegurando que únicamente registran "reseñas VERIFICADAS, lo que significa que se ha comprobado que los usuarios han comprado una entrada para ver la película".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces del virus de la hepatitis D es clave para prevenir carcinoma hepatocelular

Especialistas reunidos en el Congreso de la AEEH alertan sobre la alta probabilidad de carcinoma hepatocelular en personas infectadas por hepatitis Delta y urgen a reforzar estrategias de cribado y detección en etapas iniciales

Infobae

Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras para maltratadores

Solicitan al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía acciones urgentes tras detectar usos indebidos, incumplimientos y problemas técnicos que dificultan la monitorización, poniendo en riesgo a víctimas por fallos en el funcionamiento del sistema de control

Igualdad pedirá a jueces y

El jefe de la administración tecnócrata de Gaza anuncia el despliegue de 5.000 policías palestinos en 60 días

El responsable de la CNAG comunicó en Washington que una fuerza policial civil comenzará operaciones en un plazo máximo de dos meses, con el objetivo de restaurar la seguridad y el orden en el enclave tras el conflicto reciente

El jefe de la administración

Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza

En un anuncio durante el acto fundacional de la Junta de Paz en Washington, el presidente estadounidense detalló que países asiáticos y africanos sumarán efectivos militares y aportes financieros a la estabilización y reconstrucción de la Franja de Gaza

Trump confirma que Indonesia, Marruecos,

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La nueva red permitirá a autoridades locales en el país definir expansión, modernización y funcionamiento de cargadores inteligentes con respaldo financiero y soporte tecnológico de compañías internacionales, promoviendo así equidad en el acceso a movilidad eléctrica autónoma

Uber gastará 84,6 millones de