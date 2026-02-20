Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

A pesar de su pobre desempeño en taquilla, el documental sobre Melania Trump la ha consagrado como una "gran estrella" de cine. Eso al menos es lo que opina su esposo y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entre elogios al, a su juicio, "exitoso" filme ha lanzado también un singular aviso: "no hay sitio en una familia para dos estrellas".

"Ha estrenado una película muy exitosa, es la número uno. ¿Os lo podéis creer?", manifestó Trump durante la presentación de su 'Junta de Paz' en declaraciones recogidas por Daily Beast. "Una gran estrella de cine, y yo siempre digo que eso es un problema, porque siempre digo que no hay sitio en una familia para dos estrellas", aseguró.

"Le dije que no podemos tener dos estrellas en una familia, así que no sé qué significa eso. No es algo bueno", continuó el presidente, señalando que Melania se ha convertido en "el documental que más ha recaudado en 20 años". "Los cines están llenos. Las mujeres, especialmente, vuelven y lo ven dos, tres o cuatro veces", incidió.

Las declaraciones de Trump contrastan con los datos de taquilla de la película, que por el momento tan solo ha recaudado 16 millones de dólares a nivel global, de los cuales casi la totalidad (salvo unos 200.000 dólares) son de salas de Estados Unidos y Canadá. En España, Melania se estrenó en 85 salas y apenas recaudó 5.300 euros en el fin de semana de su estreno, según datos de ComScore. El presupuesto del documental se estima en más de 75 millones de dólares.

El lanzamiento del filme no estuvo exento de controversia debido a la abismal diferencia entre la puntuación de los críticos en Rotten Tomatoes, de tan solo el 11%, y la que recibió por parte del público, de nada menos que el 98%, lo que supone la mayor disparidad entre las críticas de los expertos y la audiencia en la historia de Rotten Tomatoes.

Según informaba Variety, esto dio pie a especulación acerca de si "un ejército de bots respaldado por MAGA" podría haber inflado la puntación del público. Rotten Tomatoes respondió a estas acusaciones asegurando que únicamente registran "reseñas VERIFICADAS, lo que significa que se ha comprobado que los usuarios han comprado una entrada para ver la película".