Cristina Piaget, expulsada de 'GH DÚO' ante el inicio de la recta final del reality

Noche decisiva la de este jueves en 'GH DÚO' tras la expulsión 'disciplinaria' de Antonio Canales el pasado domingo. Con la mayoría nominados, los concursantes se enfrentaban a un juicio con un magistrado que decidiría si son culpables o inocentes de los 'delitos' y 'faltas' de los que les acusaban sus compañeros antes de que uno de ellos tuviese que decir adiós definitivamente al reality.

Ante el estreno de la nueva edición de 'Supervivientes' el próximo 5 de marzo -de ahí la presencia en la gala de María Lamela, nueva presentadora desde Honduras tras la salida de Laura Madrueño del formato-, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que 'Gran Hermano DÚO 4' entra en su recta final; el domingo tendrá lugar un 'Especial Salvación', y el martes un 'Especial Expulsión' que dejará la casa de Tres Cantos con 5 habitantes, de los que uno podría despedirse el próximo jueves dando el pistoletazo de salida a la semifinal previa a la gran final, que se celebraría o bien el domingo 1 de marzo, o el martes 3.

Pero volviendo a lo sucedido esta noche, primero tocaba decir adiós al nuevo expulsado. Tras la salvación de Carlos Lozano, Gloria González y Sandra Barrios, la expulsión quedaba entre Cristina Piaget y Anita Williams, y después de un intenso duelo, la audiencia decidía que había llegado el momento de que la modelo, la concursante más polémica de la edición y protagonista de gran parte de las tramas, ponía punto y final a su paso por el reality.

"Me parece injustísima tu eliminación de 'GH DÚO'. Eres el personaje revelación, sin lugar a dudas, de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Hemos pasado gracias a ti por todos los arcos emocionales", ha reconocido Jorge Javier, que ha reivindicado la trayectoria de Piaget después de que muchos cuestionasen su participación en el concurso por "no ser lo suficientemente conocida": "A ver si todos empezamos a tener memoria porque Cristina Piaget es un personaje de ayer, no del pleistoceno. Me gusta muchísimo que gente de nuestra edad entre en programas de televisión y conquiste a la audiencia. Porque tenemos una historia detrás, hemos vivido, hemos podido compartir. Por favor, empecemos a valorar a la gente que tiene un pasado, que el pasado es fundamental para atraer a la audiencia. No podemos vivir únicamente del presente, también necesitamos a gente que haya vivido", ha sentenciado el presentador.

Una inesperada expulsión -ya que hasta ahora el público siempre había mostrado su apoyo a Cristina- a la que sus compañeros han reaccionado con alegría y alboroto, abrazando entre aplausos, risas y gritos de victoria a Anita a su vuelta a la casa.

El único 'afectado' por la salida de la modelo, Carlos, que a pesar de felicitar a la de 'La isla de las tentaciones' se ha mostrado serio y cabizbajo, emocionándose posteriormente hasta las lágrimas por haber perdido a su gran apoyo a lo largo del reality. "Va a estar más alicaído porque va a estar más solito. Quería seguir teniendo mi apoyo... echará de menos nuestros bailes y los apoyos mutuos. Pero también sabe manejar bien a los bebés... al final, saldrá adelante, porque tiene experiencia y espíritu deportivo. Voy a seguir confiando en él... va a seguir luchando y representa a una generación de personas profesionales, buenas de corazón. Se merece seguir ahí".", ha asegurado Cristina emocionada antes de dirigirse al plató de Mediaset.

UNAS NOMINACIONES INÉDITAS EN LAS QUE SANDRA HA TENIDO LA LLAVE EN LA LISTA DE CANDIDATOS A LA EXPULSIÓN

En una noche repleta de emociones, tocaba nominar, algo cada vez más complicado porque cada vez son menos y los hermanos González, Juanpi, Sandra y Anita han hecho una piña dejando a Carlos completamente solo. En esta ocasión las votaciones han estado marcadas por el azar, ya que en función del libro que cogiesen de una estantería tendrían una suerte u otra.

Gloria ha sido de las afortunadas, pudiendo dar 6 puntos a una persona. Lo ha tenido claro y ha nominado a Lozano, igual que Manuel, al que le ha tocado el libro de poder nominar directamente a uno de sus compañeros. Con Carlos ya nominado de forma directa, Juanpi ha dado 1 punto a Manuel, 2 a Anita, y 3 a Gloria. La ex de Montoya, por su parte, ha votado con 1 punto a Gloria, con 2 a Juapi, y con 3 a Manuel. Lozano, que definitivamente no ha tenido su noche, solo ha podido dar un punto y ha sido para Gloria.

Sandra, por último, tenía el poder de salvar a uno de sus compañeros tras conocer a los nominados, formada por Carlos, Gloria y Manuel. Ha sacado de la lista a Gloria, y la consecuencia ha sido que Juanpi y Anita han subido a la lista. Así que el próximo expulsado que abandonará la casa el próximo martes está entre Lozano, Manuel, Anita y Juanpi.