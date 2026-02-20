CoolRooms Hotels y Fundación Integra impulsan la integración laboral de 30 personas en exclusión social

CoolRooms Hotels y Fundación Integra han culminado con éxito la segunda edición del proyecto 'Comprometidos con la Inclusión', una iniciativa desarrollada a lo largo de 2025 que ha logrado mejorar la empleabilidad de 30 personas en situación de exclusión social severa y con discapacidad.

Según han informado ambas entidades en un comunicado, gracias a esta alianza, 10 participantes ya han accedido a un puesto de trabajo, gestionándose un total de 12 contratos laborales. Esta cifra cumple con los objetivos previstos por la organización, generando un impacto directo en la autonomía y la calidad de vida de los beneficiarios.

El motor de esta transformación ha sido el voluntariado corporativo. Un total de 26 empleados de la cadena hotelera han participado de forma activa impartiendo talleres en la Escuela de Fortalecimiento de Fundación Integra. En total, se han sumado más de 50 horas de formación que han beneficiado no solo a los integrantes del proyecto, sino a otras 154 personas en situación de vulnerabilidad.

El presidente de CoolRooms Hotels, Miguel Ardid, ha subrayado que las empresas tienen "la responsabilidad y la oportunidad de generar un impacto positivo real en la sociedad". En este sentido, ha destacado que el empleo funciona como una "palanca de dignidad" que, además de transformar vidas, fortalece la cultura corporativa de la compañía y crea valor compartido.

TESTIMONIOS DE IMPACTO

El programa no solo ha aportado competencias técnicas, sino que ha permitido a los participantes recuperar la confianza y fortalecer su capacidad de inserción. Una de las beneficiarias del programa ha relatado su experiencia personal: "Necesitaba trabajar para pagar el alquiler y sacar adelante a mis dos hijos. Me siento feliz cuando estoy trabajando. Es una gran satisfacción ver que mi trabajo es valorado".

Tras el éxito de esta convocatoria, ambas organizaciones han confirmado el lanzamiento de una tercera edición para el año 2026. El objetivo será apoyar a otras 30 personas en exclusión severa para consolidar el empleo como herramienta de integración social.

Esta nueva fase se desarrollará en diversas provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y las Islas Baleares, contando nuevamente con la implicación de los profesionales de CoolRooms como voluntarios.