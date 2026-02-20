Agencias

Clavijo y Tepetlaoxtoc (México) estrechan su hermanamiento a través de la fotografía

Una muestra conjunta de imágenes seleccionadas en ambos municipios invita al público, tanto en La Rioja como en México, a descubrir el entorno, la historia y las emociones de dos comunidades unidas por una iniciativa cultural sin precedentes

El concurso fotográfico ‘Clavijo-Tepetlaoxtoc, una mirada desde el corazón’ ha recibido una destacada participación de vecinos y aficionados de ambas localidades, lo que ha permitido no solo resaltar el talento local, sino también generar un intercambio cultural directo entre España y México. Según informó El Día de La Rioja, el Centro Social de Clavijo acoge desde este viernes una exposición que permanecerá abierta hasta julio y que reúne veinte fotografías seleccionadas, capturando diferentes aspectos históricos y culturales del municipio mexicano de Tepetlaoxtoc. La muestra tiene como finalidad fortalecer el vínculo creado a partir del hermanamiento entre ambas localidades.

Tal como publicó El Día de La Rioja, la iniciativa se basa en un intercambio simultáneo, en el que el eremitorio de Tepetlaoxtoc, en México, presenta una exposición homónima compuesta por veinte imágenes procedentes de Clavijo y La Unión. Este formato posibilita que ciudadanos de ambas localidades puedan acercarse a la vida, el entorno y las tradiciones de su municipio hermano a través de la fotografía, funcionando como una ventana que pone en valor el patrimonio material e inmaterial de ambos territorios.

El certamen ha contado con la evaluación de un jurado integrado por profesionales del ámbito del fotoperiodismo y la comunicación en La Rioja, incluyendo a Ingrid Fernández de El Día de La Rioja, Sara Lacalle de TV Rioja, y Justo Rodríguez del Diario La Rioja, así como el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, y el concejal René Larumbe. Este jurado ha reconocido, según consignó El Día de La Rioja, tanto la técnica fotográfica como la función de la muestra como plataforma para mostrar la identidad local y el orgullo de los habitantes.

En la edición española del concurso, los premios asignados reflejan la diversidad de miradas sobre el patrimonio de Clavijo. Adrián López obtuvo el primer premio con una imagen del Castillo de Clavijo nevado, apreciada según el jurado por su capacidad de transmitir una atmósfera singular del monumento en pleno invierno. El segundo premio recayó en Beatriz Ruiz, cuyo trabajo retrata la Cruz de Santiago con el valle del Ebro cubierto de nubes al fondo, una imagen valorada por su simbolismo en la conexión entre la naturaleza y las tradiciones espirituales. Ángel Benito recibió el tercer reconocimiento mediante su instantánea de las ruinas del Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, una fotografía que remite a la importancia y legado histórico de este enclave riojano.

De acuerdo con la información de El Día de La Rioja, la sección dedicada a México permite al público de Clavijo contemplar las piezas premiadas en Tepetlaoxtoc, con especial mención a ‘Hacienda y lago’ de Carla López, ganadora del certamen local, así como a ‘Portales del tiempo’ de Mario Van y ‘El divino rostro’ de Nicole Sánchez. Estas obras se presentan en un lugar destacado y suman a la exposición la visión particular sobre el entorno y el pasado de la localidad mexicana hermana.

El medio El Día de La Rioja detalló que este intercambio visual representa el primer acto conjunto a nivel cultural de ambos municipios tras el acuerdo de hermanamiento formalizado en Clavijo en diciembre de 2024 y ratificado en México en enero de 2026. La exposición busca acercar a los dos territorios y facilitar el conocimiento mutuo, utilizando la fotografía como lenguaje universal para el diálogo intercultural.

Las imágenes seleccionadas, tanto en Clavijo como en Tepetlaoxtoc, plantean una invitación abierta a sus visitantes para explorar y comprender la memoria, los paisajes, las festividades y los relatos personales y colectivos que conforman la cotidianidad de cada municipio. Según destacó El Día de La Rioja, la muestra funcionará durante varias semanas, abriendo espacios de encuentro entre los habitantes y ampliando el impacto del hermanamiento más allá de los actos institucionales.

La colaboración alcanzada entre Clavijo y Tepetlaoxtoc a través de este proyecto no solo persigue la difusión artística, sino que también consolida los lazos entre ambas comunidades y fomenta el aprecio por el patrimonio y la historia compartida. El formato de doble muestra simultánea refleja la voluntad de ambos municipios de avanzar en su relación y de buscar nuevas formas de intercambio y valoración mutua.

