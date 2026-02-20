Agencias

Alejandra Rubio: "Esto puede quedar entre ellos dos, si Laura rectifica"

A pocas horas del esperado testimonio de Laura Matamoros sobre el altercado familiar, Alejandra Rubio asegura que la reconciliación es posible, aunque advierte que sólo la sinceridad podrá resolver el conflicto que mantiene enfrentados a los primos Flores

La causa fundamental del conocimiento que Carlo Flores tiene sobre la dirección de su prima Laura Matamoros está vinculada a un episodio de hace más de dos años, cuando él solicitó permiso para instalar un receptor telemático en la vivienda de Laura tras enfrentar dificultades personales. De acuerdo con el relato de Alejandra Rubio recogido en el programa ‘El tiempo justo’, Carlo planteó su petición ante la imposibilidad de mantener el dispositivo en otro lugar, y recibió de parte de Laura una respuesta afirmativa, aunque finalmente la situación no se concretó por una denegación externa, lo que ha generado confusión sobre si Carlo aún recordaba el episodio.

La actual tensión entre Laura Matamoros y Carlo Flores se remonta a un reciente incidente calificado como “una situación entre primos, no una situación violenta”, según palabras de Alejandra Rubio, citada por el medio. La colaboradora brindó detalles acerca del reencuentro entre los primos, hecho que ha captado atención mediática, aclarando que ambos coincidieron en el lugar donde Carlo habitualmente acude a ejercitarse. Alejandra desmintió versiones aparecidas en distintos medios que sugerían que Carlo habría abordado a Laura a la salida de un centro de estética, subrayando que la versión correcta sitúa el hecho en un entorno diferente.

Según detalló el medio, Rubio aseguró que existen posibilidades de una reconciliación familiar, aunque destacó que esta solo podrá alcanzarse si se comparte abiertamente lo ocurrido y se apuesta por la honestidad. “Si Laura rectifica sí. Si cuenta realmente lo que pasa en esa conversación sí tiene solución”, afirmó la hija de Terelu Campos, estableciendo así los requisitos fundamentales para resolver el desencuentro entre los primos Flores.

Durante su intervención en ‘El tiempo justo’, Alejandra Rubio expuso que la conversación mantenida entre Carlo y Laura incluyó una petición expresa de Carlo para que Laura no opine sobre su vida personal. Carlo aludió a las dificultades familiares experimentadas, señalando que se encontraba afectado por los conflictos de sus padres, y sugirió que Laura podía entender su situación dada su experiencia en circunstancias similares. Alejandra relató que la petición de Carlo giró en torno a que Laura enfocara sus opiniones hacia su propia vida y evitara referirse a la de él, mencionando que “además, Laura tiene mucha plancha”.

En cuanto a la inminente aparición pública de Laura Matamoros, programada para que ofrezca su testimonio sobre el altercado con su primo, Alejandra Rubio aportó la última actualización sobre el estado de la relación. Según comentó ante el espacio televisivo, el distanciamiento podría revertirse siempre que las partes involucradas decidan ofrecer una versión sincera y completa de los hechos que desencadenaron el conflicto, y se mostró menos inquieta que en intervenciones previas sobre el mismo tema.

El medio indicó que la narración de Alejandra Rubio ha servido para clarificar algunos de los puntos de tensión que se venían mencionando en días recientes y matizar aspectos previamente interpretados en medios de comunicación y redes sociales. La colaboradora hizo hincapié en la importancia de distinguir entre disputas familiares y episodios de otra índole, enfatizando que lo ocurrido no trasciende del ámbito de la familia ni debe equipararse a hechos violentos.

En la cobertura, se resalta cómo la figura de Alejandra Rubio se convierte en portavoz de un sector familiar que aboga por la resolución de conflictos basada en el diálogo sincero. Su intervención ha contribuido a desentrañar el contexto y origen de ciertos rumores que rodean la relación entre Laura Matamoros y Carlo Flores, especialmente los relacionados con la coincidencia en lugares habituales y la motivación de Carlo para saber datos personales de su prima. Además, la explicación aportada sobre el incidente del receptor telemático arroja luz sobre interpretaciones erróneas que circularon acerca de las intenciones de Carlo respecto de Laura.

El seguimiento al desarrollo de esta controversia mantiene la atención de la audiencia pública a la espera del próximo testimonio de Laura Matamoros, el cual podría aportar nuevos elementos para el análisis de la situación familiar que involucra a ambos primos. Tal como publicó el medio, la expectativa se centra en la capacidad de las partes para llegar a una solución favorable fundamentada en el reconocimiento y la transparencia sobre los hechos.

