Albares anuncia que pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por unanimidad este viernes en el país.

En declaraciones en Barcelona, Albares ha asegurado que la UE debe "enviar un signo, un signo de que se está yendo por el bien camino en esta nueva etapa".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha subrayado el ministro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)