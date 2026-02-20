Al menos un muerto por un incendio a bordo de un crucero con destino Singapur

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur informó que, tras un incendio ocurrido a bordo de un crucero con destino a dicho país, un tripulante de nacionalidad indonesia perdió la vida y al menos cuatro personas permanecen hospitalizadas bajo observación médica. El incidente requirió la evacuación de cientos de pasajeros y miembros de la tripulación del buque, perteneciente a la empresa World Legacy, mientras la nave continúa anclada en aguas cercanas a Singapur.

El incendio se registró alrededor de las 4:00 horas, hora local, cuando el barco, de bandera liberiana, navegaba con 271 pasajeros a bordo. Según detalló la Autoridad Marítima y Portuaria, la mayoría de los pasajeros tenían nacionalidad singapurense y fueron trasladados fuera del barco para salvaguardar su integridad. De acuerdo con este organismo, aunque ningún miembro de la tripulación era originario de Singapur, había un total de 388 tripulantes en el momento del siniestro.

El medio World Legacy, dueño de la embarcación, confirmó que las operaciones de evacuación se desarrollaron conforme a los protocolos de seguridad. Tras completarlas, las autoridades trasladaron a cuatro personas más a un hospital en Singapur, donde continúan recibiendo atención médica especializada. Hasta el momento, la información proporcionada indica que la víctima mortal, cuya identidad no ha trascendido, pertenecía a la tripulación y tenía ciudadanía indonesia.

El caso ha llevado a las autoridades portuarias a establecer un perímetro de seguridad alrededor del crucero, que se encuentra anclado frente a las costas de las islas de Semakau y Senang. La Autoridad Marítima y Portuaria señaló que el buque mantiene condiciones estables y que continúan las labores para completar el desembarco paulatino de los tripulantes que aún se encuentran a bordo.

El incidente obligó a desocupar el barco de forma inmediata, priorizando la salida de los pasajeros antes que la de los tripulantes. Durante la contingencia, los equipos de emergencia de Singapur trabajaron en conjunto con los responsables del barco para asegurar la zona y garantizar que no hubiera nuevos riesgos para quienes permanecían cerca del siniestro, según publicó el medio.

Las autoridades de Singapur destacaron la ausencia de ciudadanos singapurenses entre la tripulación y confirmaron que apenas se recibieron los primeros reportes del incendio, los servicios de emergencia activaron los protocolos habituales para este tipo de accidentes marítimos. De acuerdo con el medio, se prevé que los miembros restantes de la tripulación desembarquen durante las próximas horas para someterse a controles de salud y participar en las investigaciones pertinentes.

La causa del incendio todavía se encuentra bajo análisis de las autoridades competentes, que permanecen en la zona supervisando al barco y entrevistando a los testigos, conforme a los procedimientos estándares. La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur continúa monitoreando la situación en el perímetro de seguridad dispuesto alrededor de la embarcación y recopilando información para determinar cómo se originó el siniestro.

El episodio se suma a una serie de accidentes similares en la región que han puesto sobre la mesa la seguridad de las operaciones en buques de pasajeros. Según consignó el medio, las operaciones de respuesta han involucrado tanto a las autoridades locales como a los equipos de la naviera, mientras los hospitales de Singapur mantienen en revisión médica a las personas afectadas hasta descartar cualquier complicación.