Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 20 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

CASTILLA Y LEÓN

-- 12.30 horas. 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Castilla y León' (CIS)

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. (INE)

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106

-- 9.00 horas. Indicadores de actividad del sector servicios. Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-trimestral/158#produccion

-- 9.00 horas. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industria/745

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 14.30 horas. PIB de EEUU

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

