Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 20 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
CASTILLA Y LEÓN
-- 12.30 horas. 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Castilla y León' (CIS)
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. (INE)
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106
-- 9.00 horas. Indicadores de actividad del sector servicios. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-trimestral/158#produccion
-- 9.00 horas. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industria/745
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.30 horas. PIB de EEUU
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749
