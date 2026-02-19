Agencias

Sonia Bermúdez da este viernes una lista con regresos y novedades para duelos con Islandia y Ucrania

Guardar

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este viernes 20 de febrero la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, y donde, además de regresos, se esperan posibles novedades.

La entrenadora madrileña dará a conocer las convocadas de su primera lista del año a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente, a las 12.30, atenderá a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, Bermúdez podría ofrecer una lista con novedades respecto a la última que dio a finales de noviembre para la disputa de la final de la Liga de Naciones ante Alemania. De momento, puede recuperar para este primer parón del año a dos jugadoras habituales como la centrocampista Patri Guijarro (FC Barcelona) y la delantera Salma Paralluelo (FC Barcelona), ya recuperadas de sus respectivas lesiones que le hicieron perderse los últimos meses de 2025.

Por otro lado, además de la baja de la Balón de Oro Aitana Bonmatí (FC Barcelona), que se lesionó de gravedad justo antes del partido de vuelta de la final de la Nations, la seleccionadora tampoco podrá contar con dos futbolistas importantes como la defensa del FC Barcelona Laia Aleixandri, víctima de una grave lesión de rodilla el pasado mes de enero, y la portera blaugrana Cata Coll, que la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda y que estará fuera un mes.

La ausencia de la balear provocará la entrada de una nueva guardameta, que podría ser la madridista 'Misa' Rodríguez, a muy buen nivel esta campaña, pero que no va convocada con la campeona del mundo desde los Juegos Olímpicos de París.

Además, la central 'Mapi' León, que lleva sin jugar las últimas semanas con el conjunto catalán y podría no estar tampoco disponible, por lo que la entrenadora madrileña podría modificar su defensa y llamar a nuevos nombres entre los que no puede estar Silvia Lloris (Atlético), también lesionada de gravedad de la rodilla la semana pasada.

Arriba, además de la previsible vuelta de Salma Paralluelo, la duda puede estar en si Sonia Bermúdez seguirá contando con la veterana Jenni Hermoso (Tigres) y con la delantera Esther González (Gotham FC), que acaba de ser madre. El buen momento de forma de la colchonera Amaiur Sarriegi podría abrirle las puertas al retorno con la 'Roja'.

España, que cerró el año 2025 conquistando por segunda vez el título de la Liga de Naciones, abrirá su actividad en este 2026 el martes 3 de marzo ante Islandia, a la que recibirá a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, mientras que cuatro días después, el sábado 7, visitará a Ucrania (20.00) en la localidad turca de Antalya.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania confirma 584 millones en ayuda militar a través de la OTAN pero avisa de que necesitará 15.000 millones

Zelenski agradece a aliados internacionales nuevas contribuciones para fortalecer la defensa, aunque advierte que harán falta fondos adicionales este año para mantener la resistencia frente a los ataques rusos y proteger infraestructuras clave, especialmente durante el próximo invierno

Ucrania confirma 584 millones en

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Uber acelerará la implementación de su propia red de puntos de recarga en ciudades clave de Estados Unidos, tras alcanzar acuerdos para garantizar prioridad a sus robotaxis y ofrecer beneficios exclusivos a conductores en plazas estratégicas, según datos de Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de

Araqchi trata con el director del OIEA "mecanismos" para la redacción de un "marco de negociación" con EEUU

El canciller iraní intercambió opiniones con la autoridad máxima del OIEA sobre el avance de los contactos con Washington, destacando la importancia de establecer lineamientos clave para nuevos acuerdos nucleares, mientras ambas naciones mantienen posturas firmes en la negociación

Araqchi trata con el director

Infantino recuerda que "no hay cabida para el racismo en el fútbol" y felicita a Letexier por parar el partido

Gianni Infantino expresó conmoción por la denuncia de insultos racistas a Vinícius Jr durante Benfica-Real Madrid, destacó que el deporte debe impulsar respeto y apoyó la actuación del árbitro francés tras aplicar el protocolo antidiscriminación

Infantino recuerda que "no hay

El 30% de empresas apunta a la inseguridad como principal obstáculo para operar en Latinoamérica, según Cesce

Expertos advierten que la violencia frena el progreso económico en América Latina, afectando turismo, inversión y productividad, mientras la desigualdad y la exclusión social alimentan el problema, según la conferencia de Cesce celebrada en Madrid

El 30% de empresas apunta