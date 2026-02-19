Raquel Bollo, al margen del complicado trance que vive Isabel Pantoja

Aunque la relación entre Raquel Bollo e Isabel Pantoja atraviesa un periodo de distanciamiento, Bollo ha manifestado que mantiene un profundo afecto por la cantante y le desea lo mejor, especialmente ante la reciente situación judicial que atraviesa la tonadillera. Bollo afirmó que "nunca olvidaré que en un momento de mi vida, en el más delicado, ella hizo el bien por mí", expresando su deseo de bienestar para Pantoja pese a la falta de contacto actual. De acuerdo con la información publicada por el medio, Bollo remarcó que, aunque su relación con Pantoja hoy es inexistente, sigue preocupándose por ella y se ha mostrado afectada por las noticias que indican que Pantoja podría enfrentar nuevamente problemas legales si no regulariza su deuda con Hacienda.

En Sevilla, Raquel Bollo vivió una jornada especial con la presentación de su nueva colección de moda flamenca, 'Soy libre', un evento que reunió a sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo, así como a sus nietas Junquera y Jimena. Según publicó la fuente, a la cita acudieron también figuras del mundo del espectáculo y la televisión como Olga Moreno, Alba Silva y su hermana Macarena, Raquel Revuelta, Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero, quienes aportaron su apoyo a la empresaria. Sobre la pasarela, las propuestas de Bollo destacaron por su colorido y diseño original, destinadas especialmente para la próxima Feria de Abril. Su hija y las más pequeñas de la familia participaron como modelos, mientras Manuel Cortés se encargó de la música, marcando su regreso público tras las polémicas sobre su vida sentimental.

Tal como detalló el medio, este evento supuso la culminación de varios meses de trabajo y preparación para Raquel Bollo, quien aseguró que el concepto de la colección surge de su experiencia al alcanzar los cincuenta años y de la libertad y fortaleza que ha sentido tras los cambios personales y profesionales del último año. La empresaria subrayó que este momento vital le ha dado la determinación para tomar sus propias decisiones y reconocerse como una mujer autónoma y luchadora.

Bollo adelantó que ahora centrará sus energías en ultimar detalles de su próxima boda con Mariano Jorge, sobre la que confesó no haber decidido aún si optará por una ceremonia religiosa o civil. La empresaria tiene una idea muy clara acerca de cómo quiere que sea su vestido de novia, aunque ha preferido no desvelar detalles para mantener la expectación en torno a lo que considera será uno de los días más importantes de su vida. Según sus palabras para el medio, “todo está meditado desde la tranquilidad y la seguridad”, remarcando que, tras años de convivencia y madurez, siente que este es un buen momento para dar ese paso. Además, afirmó que desea diseñar su propio vestido y disfrutar plenamente de la celebración junto a amigos y familiares.

En relación con la lista de invitados a la boda, Bollo confirmó que Isabel Pantoja no estará entre los asistentes, dadas las circunstancias actuales de su vínculo, pero insistió en el respeto y la buena voluntad que le guarda. El medio consignó que Bollo se refirió a la situación de Pantoja, quien afronta la posibilidad de un regreso a prisión si no abona el millón de euros pendiente con Hacienda tras la subasta de Cantora. Bollo reiteró que, aunque no mantiene una amistad activa, “el cariño no se va”, y aseguró que siempre estará disponible para la artista si alguna vez la necesita. También expresó su percepción de que Pantoja celebra sus éxitos y se alegra por ella.

En la presentación, Bollo abordó preguntas sobre su hijo Manuel, quien recientemente fue centro de atención por su relación con Gloria Camila y su exnovio Álvaro García, asunto que generó diversas críticas hacia el joven. Al respecto, Bollo señaló que Manuel, de 30 años, toma sus propias decisiones y no siente la obligación de compartir todos los detalles de su vida privada con ella. Defendió la sinceridad de su hijo durante su entrevista en el programa ‘Fiesta’, puntualizando que, aunque puede no comprender siempre sus motivos, considera que cuando algo afecta profundamente a Manuel, él necesita expresarlo públicamente.

Además, la empresaria defendió a su hijo ante acusaciones de haberse beneficiado de su relación con Gloria Camila, destacando que tanto Manuel como Alma han rechazado oportunidades y que ninguno de los dos depende de nadie para avanzar en la vida profesional o personal. Declaró que los años de exposición pública, tanto suyos como de sus hijos, han generado percepciones erradas sobre sus motivaciones.

La ausencia de Irene Rosales en el desfile también fue tema de conversación. Según información de la fuente, Bollo explicó que Rosales estaba invitada y había confirmado su asistencia, pero pudo haberse presentado algún inconveniente. Restó importancia a su ausencia y afirmó que siempre invita tanto a Kiko Rivera como a Irene Rosales a sus eventos, y que la asistencia depende únicamente de la voluntad de cada persona. Recalcó que no siente la necesidad de tomar partido tras la ruptura de la pareja, puesto que considera que la separación es un asunto personal de los implicados.

Sobre la celebración nupcial, Bollo mencionó que tanto Irene Rosales como Kiko Rivera y sus respectivas parejas actuales están invitados. Destacó que, tras la separación, cada uno ha seguido su camino y que su principal deseo es que todos los presentes disfruten del evento. Como indicó el medio, Bollo resumió su postura en torno a la felicidad y la libertad, haciendo hincapié en que invita a las personas cercanas y acepta tanto la presencia como la ausencia de todos sus invitados sin resentimientos.

Finalmente, Bollo hizo referencia a su manera de afrontar los cambios y las etapas personales, eludiendo la presión social y priorizando el bienestar propio y el de su círculo más próximo. El medio destacó que 'Soy libre', nombre de la colección que presentó, representa el momento personal de Bollo, donde la autonomía y la toma de decisiones marcan su rumbo tanto personal como profesional.