(Pre) El Castellón quiere mantener el liderato en Las Palmas y el Racing recuperarse ante el Burgos

Las Palmas no ha logrado sumar una victoria en lo que va del año 2026 y ha encadenado seis jornadas sin celebrar un triunfo, lo que ha marcado una dinámica complicada para el conjunto canario, que sigue ocupando puestos de ‘playoffs’. En ese contexto, el Castellón llega como líder de LaLiga Hypermotion al estadio de Gran Canaria, donde este sábado tendrá como objetivo defender su posición ante un rival directo por el ascenso, según informó la agencia Europa Press.

El encuentro correspondiente a la jornada 27 se presenta como un duelo decisivo para ambos equipos. El Castellón buscará su tercera victoria en sus últimos compromisos y la segunda de manera consecutiva fuera de casa. La última vez que los castellonenses lograron una victoria en este estadio se remonta a 1992. Desde entonces, han salido derrotados en dos de sus tres visitas más recientes, consignó Europa Press, lo que añade dificultad a la tarea de mantener el liderato. Las Palmas, por su parte, ha visto cómo la distancia para acceder al ascenso directo se amplió hasta siete puntos y necesita sumar de a tres para no perder de vista a la cabeza de la tabla.

El resultado de este enfrentamiento influirá directamente en la situación del Racing de Santander, según publicó Europa Press. El club cántabro recibirá en El Sardinero al Burgos con la oportunidad de recuperar la primera posición, aprovechando un eventual tropiezo del Castellón. El Racing ha logrado salir victorioso en los dos últimos partidos disputados en casa, ante Mirandés (1-0) y Las Palmas (4-1), lo que refuerza el apoyo de su afición. No obstante, José Alberto López no contará en el ataque con Juan Arana, quien se suma a la ausencia ya confirmada de Manex Lozano, hecho que podría afectar la capacidad ofensiva del equipo.

Enfrente estará el Burgos, que se mantiene a un punto de los puestos de ‘playoff’, pese a los resultados irregulares en las últimas fechas. Llega tras dos empates y una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Según Europa Press, el Burgos solo ha obtenido un punto en sus tres salidas más recientes, además de dos derrotas consecutivas en El Sardinero, estadio donde no han conseguido anotar en esas presentaciones. A pesar de este bajón de resultados, el camino hacia los puestos de privilegio aún está parcialmente abierto para el conjunto burgalés.

La jornada incluye también duelos clave para la lucha en la parte alta de la tabla, como el enfrentamiento entre Almería, que marcha tercero, y Córdoba, equipo que atraviesa un buen momento y aspira a acercarse a dos puntos de su rival, todavía con un partido pendiente. Según detalló Europa Press, Córdoba no ha perdido como visitante en liga desde septiembre, pero su última victoria en la cancha del Almería data de la temporada 2015-16. Almería, que ganó sus cuatro recientes derbis en casa frente al Córdoba, tiene la posibilidad de instalarse en puestos de ascenso directo si suma una victoria y el Racing cede puntos ante el Burgos.

Entre los otros partidos relevantes, el Deportivo de la Coruña enfrentará al Eibar en Riazor. El equipo gallego precisa puntuar para permanecer en zona de ‘playoff’ al finalizar la jornada, reportó Europa Press. Málaga, que se medirá el domingo ante Albacete, quiere cortar una racha de dos derrotas seguidas. Un triunfo aseguraría a los malagueños terminar la fecha entre los seis primeros.

El programa completo de la vigésimo séptima jornada de LaLiga Hypermotion incluye el choque Ceuta-Granada como apertura el viernes a las 20.30 horas. El sábado se jugarán los duelos Leganés-Cultural Leonesa, Deportivo-Eibar y Huesca-Mirandés desde las 14.00 y las 16.15, mientras que Almería-Córdoba se celebrará a las 18.30, y Las Palmas-Castellón cerrará la jornada sabatina a las 21.00. El domingo, Real Sporting y Real Valladolid se enfrentarán a las 14.00, seguidos por Andorra-Real Zaragoza (16.15), Racing de Santander-Burgos (18.30) y Málaga-Albacete (21.00). La fecha concluirá el lunes con Cádiz-Real Sociedad B a las 20.30 horas, completando así una jornada en la que varios clubes buscarán acomodarse en la lucha por el ascenso y los puestos de ‘playoffs’, según lo reflejado por Europa Press.