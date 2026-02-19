Agencias

Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán "inmediatamente" ante la posibilidad "muy real" de conflicto

Guardar

El Gobierno de Polonia ha reclamado este jueves a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "inmediatamente" dado que "la posibilidad de un conflicto es muy real", en medio del aumento del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo a pesar de las últimas conversaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Por favor, abandonen inmediatamente Irán y no vayan a este país bajo ninguna circunstancia", ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk, según ha recogido el diario polaco 'Rzeczpospolita'. "No quiero asustar a nadie con los posible acontecimientos, pero todos sabemos de lo que estoy hablando", ha agregado.

Así, ha afirmado que "puede que en unas pocas horas la posibilidad de una evacuación no sea posible". "Toménse esto en serio. Abandonen inmediatamente Irán y eviten viajar allí, ya que nadie podrá garantizar evacuaciones en caso de conflicto", ha zanjado.

Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anthropic destaca la capacidad de razonamiento y el rendimiento de categoría Opus de Claude Sonnet 4.6

Usuarios reportan avances notables en inteligencia artificial gracias a Claude Sonnet 4.6, que permite resolver procesos complejos con precisión e integra información extensa en una sola consulta, según comunicó Anthropic sobre sus últimas mejoras técnicas

Anthropic destaca la capacidad de

AMP. Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y Pedro Martínez cae eliminado en Río de Janeiro

El joven madrileño logró avanzar a octavos frente al estadounidense Ethan Quinn y ahora chocará ante el máximo favorito, Taylor Fritz, mientras el valenciano cedió en un reñido duelo de tres sets frente a Damir Dzumhur

AMP. Rafa Jódar debuta con

El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

La visita de Bruno Rodríguez a Moscú, en medio de la agudización del desabastecimiento energético en la isla, busca consolidar la cooperación ante la presión internacional y fortalecer alianzas estratégicas frente a recientes sanciones y tensiones geopolíticas

El ministro de Exteriores de

Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni niega cualquier actitud discriminatoria hacia Vinícius Júnior y asegura en redes que las acusaciones fueron producto de un error de interpretación, respaldado por el club portugués y material audiovisual difundido tras el partido

Prestianni: "No dirigí insultos racistas

La hermana de Kim Jong Un valora que Corea del Sur reconozca la presencia de drones en la frontera

La hermana de Kim Jong