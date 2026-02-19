Agencias

Olga Moreno reaparece "con ganas de todo, con ilusión", y con un plan muy especial por delante 3 años después

Alejada del foco mediático desde que confesó que no estaba viviendo su mejor momento con Agustín Etienne porque "él quiere una cosa, yo quiero otra, y no nos entendemos", Olga Moreno ha reaparecido este miércoles para arropar a su amiga Raquel Bollo en la presentación de su nueva colección de moda flamenca, 'Soy libre', en Sevilla.

Radiante y luciendo la mejor de sus sonrisas, aunque a nadie ha pasado por alto que ha acudido al desfile sin el que es su pareja desde hace tres años -aunque no ha revelado si han logrado superar su crisis y siguen juntos-, la ex de Antonio David Flores sí se ha sincerado sobre cómo se encuentra sin entrar en el terreno amoroso. Y, más animada tras la depresión que sufrió a raíz de la muerte de su madre Rosa Obrero en junio de 2024 tras una larga lucha contra el cáncer, ha desvelado qué plan especial va a volver a vivir después de mucho tiempo.

"Voy a inspirarme hoy con los trajes de flamenca de Raquel, encantada de que cuente conmigo. Tengo muchísimas ganas de la Feria de Abril, aparte es que llevo creo tres años sin ir. Tenía a mi madre malita, después fallecidó y hasta ahí no tenía muchas ganas. Pero yo soy de las que voy todos los años y este año sí, tengo muchísimas ganas, este año voy a disfrutar como ella disfrutaba también" ha apuntado emocionada, convencida de que a su progenitora le encantaría verla feliz viviendo una de sus fechas favoritas del año, la Feria de su tierra natal, Sevilla.

Y es que como ha confesado, dejando atrás la etapa más complicada de su vida, "me encuentro bien, me encuentro con ganas de todo, con ilusión y nada, y para adelante".

