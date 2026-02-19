Mozilla cesará el soporte de Firefox en Windows 7, 8 y 8.1 con su última actualización de febrero

Mozilla ha anunciado que cesará el soporte de Firefox para los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 a partir de finales de febrero, cuando implementen la última actualización a la versión 115 del navegador.

Firefox es el único navegador que aún ofrece actualizaciones de seguridad para estas versiones antiguas del sistema operativo de Microsoft, ya que Chrome cesó el soporte en enero de 2025 para dar paso al lanzamiento de Chrome 110. Además, el propio Microsoft finalizó el soporte para Windows 7 en 2020 y Windows 8 en 2023.

Mozilla ha decidido seguir su ejemplo. "Los sistemas operativos sin soporte no reciben actualizaciones de seguridad y presentan vulnerabilidades conocidas. Sin el soporte oficial de Microsoft, mantener Firefox para sistemas operativos obsoletos resulta costoso para Mozilla y arriesgado para los usuarios", ha explicado en su página de soporte.

En esta línea, la empresa ha indicado que la versión 115 de Firefox, que se lanzará a finales de febrero, será la última actualización que reciban los equipos con estos sistemas operativos. "Después no se proporcionarán actualizaciones de seguridad y se recomienda encarecidamente actualizar a una versión compatible de Microsoft Windows", ha advertido Mozilla.

Aquellos usuarios que quieran seguir disfrutando de las actualizaciones de seguridad de Firefox deberán actualizar sus sistemas a Windows 10 u otra versión posterior. En caso de que el equipo no sea compatible con Windows 10, Mozilla ha sugerido recurrir a otras alternativas, como un sistema basado en Linux, que ofrecen Firefox como navegador predeterminado.