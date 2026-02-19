Agencias

Mozilla cesará el soporte de Firefox en Windows 7, 8 y 8.1 con su última actualización de febrero

Guardar

Mozilla ha anunciado que cesará el soporte de Firefox para los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 a partir de finales de febrero, cuando implementen la última actualización a la versión 115 del navegador.

Firefox es el único navegador que aún ofrece actualizaciones de seguridad para estas versiones antiguas del sistema operativo de Microsoft, ya que Chrome cesó el soporte en enero de 2025 para dar paso al lanzamiento de Chrome 110. Además, el propio Microsoft finalizó el soporte para Windows 7 en 2020 y Windows 8 en 2023.

Mozilla ha decidido seguir su ejemplo. "Los sistemas operativos sin soporte no reciben actualizaciones de seguridad y presentan vulnerabilidades conocidas. Sin el soporte oficial de Microsoft, mantener Firefox para sistemas operativos obsoletos resulta costoso para Mozilla y arriesgado para los usuarios", ha explicado en su página de soporte.

En esta línea, la empresa ha indicado que la versión 115 de Firefox, que se lanzará a finales de febrero, será la última actualización que reciban los equipos con estos sistemas operativos. "Después no se proporcionarán actualizaciones de seguridad y se recomienda encarecidamente actualizar a una versión compatible de Microsoft Windows", ha advertido Mozilla.

Aquellos usuarios que quieran seguir disfrutando de las actualizaciones de seguridad de Firefox deberán actualizar sus sistemas a Windows 10 u otra versión posterior. En caso de que el equipo no sea compatible con Windows 10, Mozilla ha sugerido recurrir a otras alternativas, como un sistema basado en Linux, que ofrecen Firefox como navegador predeterminado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anthropic destaca la capacidad de razonamiento y el rendimiento de categoría Opus de Claude Sonnet 4.6

Usuarios reportan avances notables en inteligencia artificial gracias a Claude Sonnet 4.6, que permite resolver procesos complejos con precisión e integra información extensa en una sola consulta, según comunicó Anthropic sobre sus últimas mejoras técnicas

Anthropic destaca la capacidad de

AMP. Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y Pedro Martínez cae eliminado en Río de Janeiro

El joven madrileño logró avanzar a octavos frente al estadounidense Ethan Quinn y ahora chocará ante el máximo favorito, Taylor Fritz, mientras el valenciano cedió en un reñido duelo de tres sets frente a Damir Dzumhur

AMP. Rafa Jódar debuta con

El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

La visita de Bruno Rodríguez a Moscú, en medio de la agudización del desabastecimiento energético en la isla, busca consolidar la cooperación ante la presión internacional y fortalecer alianzas estratégicas frente a recientes sanciones y tensiones geopolíticas

El ministro de Exteriores de

Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni niega cualquier actitud discriminatoria hacia Vinícius Júnior y asegura en redes que las acusaciones fueron producto de un error de interpretación, respaldado por el club portugués y material audiovisual difundido tras el partido

Prestianni: "No dirigí insultos racistas

Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán "inmediatamente" ante la posibilidad "muy real" de conflicto

Polonia pide a sus ciudadanos