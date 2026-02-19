Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial 2026 al completo a través de DAZN

La posibilidad de ver a figuras internacionales como Yamal, Mbappé, Messi, Pedri, Vinícius, Bellingham, De Bruyne, Kane, Griezmann, Rodri y Salah en acción estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ gracias a una iniciativa conjunta que permitirá seguir cada minuto del Mundial de fútbol masculino de 2026. La compañía comunicó que, debido a un acuerdo exclusivo con la plataforma digital DAZN, los clientes tendrán acceso a la totalidad de los 104 partidos, así como a material audiovisual inédito relacionado con el mayor torneo internacional de selecciones.

Según informó Movistar Plus+, el campeonato, que este año se organiza en Estados Unidos, México y Canadá, será retransmitido en su totalidad mediante la integración del servicio DAZN en la oferta televisiva de la operadora. El despliegue incluirá los duelos correspondientes a la nueva estructura del certamen, la cual alberga a 48 países participantes, una ampliación respecto a anteriores ediciones. El medio también destacó que todos los encuentros de la selección española estarán incluidos en la oferta, junto con partidos que se emitirán en abierto.

El acuerdo permitirá a los usuarios seguir la competición sin restricciones, tanto para partidos únicos como de toda la primera fase, octavos, cuartos, semifinales y la final, según consignó Movistar Plus+. Además de la cobertura íntegra de los partidos, los abonados tendrán la oportunidad de acceder a contenido exclusivo como reportajes, entrevistas y piezas especiales centradas en las historias y protagonistas del torneo. Este contenido adicional buscará profundizar en distintos aspectos que rodean la cita mundialista, incluyendo escenas detrás de cámaras y el ambiente en las tres sedes del evento.

Movistar Plus+ detalló que los suscriptores del paquete convergente miMovistar podrán disfrutar de lo que describieron como la “propuesta futbolística más completa del mercado”, según consta en un comunicado difundido tras el anuncio del acuerdo. Esta plataforma fusiona diferentes ofertas de entretenimiento, deportes en directo y contenidos bajo demanda, permitiendo a los usuarios maximizar la experiencia del torneo.

El reparto de partidos contempla todos los choques, incluyendo los que la FIFA emite en abierto y los pertenecientes a la selección nacional española, asegurando así una cobertura total tanto para aficionados generales como para quienes siguen de cerca a su país. Además, la colaboración entre Movistar Plus+ y DAZN permitirá que la retransmisión se realice en alta definición, con acceso multiplataforma dentro del ecosistema digital de Movistar, según detalló la compañía organizadora del paquete televisivo.

La edición del Mundial 2026 marcará la primera vez que el torneo trasciende las fronteras de un único país para celebrarse simultáneamente en tres naciones, lo que ha supuesto un desafío logístico y organizativo. El medio Movistar Plus+ puntualizó que esta ampliación permitirá compartir relatos e imágenes sobre una mayor diversidad de culturas futbolísticas y escenarios emblemáticos, con especial interés en la experiencia de los equipos debutantes y los nuevos formatos establecidos por la FIFA.

Con esta iniciativa, Movistar Plus+ busca consolidar su posición en la oferta deportiva dentro del ámbito audiovisual español, en un año donde la competencia entre plataformas digitales y tradicionales por derechos de retransmisión se ha intensificado. La colaboración con DAZN, en este contexto, refuerza la estrategia de la operadora de asociarse con líderes especializados en streaming deportivo para garantizar el acceso a todos los partidos y aumentar el valor percibido por sus abonados, según reportó el medio.

El Mundial de fútbol masculino de 2026 reunirá en total a 48 selecciones de cinco continentes, lo que representa un incremento significativo respecto al formato anterior. El interés por acceder a la retransmisión completa del evento ha llevado a Movistar Plus+ a buscar acuerdos que aseguren la oferta más amplia para un público cada vez más exigente en cuanto a calidad y disponibilidad de contenidos, según publicó la propia compañía. En la última comunicación, Movistar Plus+ subrayó la importancia de ofrecer a sus clientes la oportunidad de vivir el torneo de forma integral y personalizada, con acceso único a los momentos claves y a historias exclusivas que marcan la diferencia respecto a otras alternativas en el mercado audiovisual.