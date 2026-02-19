Agencias

María Ferreira Basanta publica 'Un mapa de los lugares donde caemos', "pequeñas cartas de amor" a Kenia o El Cairo

La escritora María Ferreira Basanta publica 'Un mapa de los lugares donde caemos' (Viajes al Pasado), donde recopila "pequeñas cartas de amor" que ha escrito a países como Kenia o Pakistán y a ciudades como Jerusalén, El Cairo o Heidelberg (Alemania).

"El ser humano es capaz de sacar ambas cosas. Supongo que depende del privilegio y de los valores personales de cada uno. No es lo mismo la capacidad de ayuda que tiene una persona que mantiene cierta estabilidad dentro del horror que la de alguien que lo ha perdido todo. Creo que el horror no crea nada nuevo: solo exacerba nuestra dualidad y nos lleva al límite de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer para salvar la vida y la de los nuestros", explica la autora.

'Un mapa de los lugares donde caemos' es un cuaderno de campo íntimo y fragmentario, un libro de no ficción literaria en el que la observación profesional se deja de lado para dar paso a lo que ocurre en la periferia, ha añadido la editorial.

Ferreira Basanta es doctoranda en seguridad internacional, analista en contextos de conflicto, asesora en misiones médicas y humanitarias.

Este libro no explica el porqué de los viajes ni el quehacer de la autora, pero escucha "el ruido que hace la vida cuando todo pasa". "No se narran los hechos, sino lo que queda fuera de los informes: las miradas, los gestos mínimos, las conversaciones que no figuran en ningún registro oficial y que, sin embargo, sostienen lo esencial", asegura Viajes al Pasado.

EuropaPress

