La UEFA obtiene una orden de bloqueo dinámico en la India para tomar medidas contra páginas web ilegales

La UEFA, en colaboración con la 'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE)' y en plena coordinación con 'UC3', anunció este jueves que ha obtenido una orden judicial basada en los derechos de autor en la India que autoriza el bloqueo dinámico para proteger la Liga de Campeones de la retransmisión ilegal a gran escala.

La decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a 2.000 millones de visitas anuales y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

Estas medidas, que se aplican en la India a través de los proveedores de servicios de Internet y también de intermediarios a nivel de dominio con alcance mundial, "se espera que perturben significativamente el acceso a los servicios objeto de la medida, incluso mediante mecanismos de suspensión de dominios a nivel mundial", apuntó el organismo.

"La UEFA y UC3 siguen trabajando en estrecha colaboración para reforzar la protección de las competiciones de clubes de la UEFA. Ambas organizaciones se toman muy en serio la piratería e invierten en medidas legales, operativas y tecnológicas sólidas diseñadas para proteger a los clubes, a los socios de retransmisión y al ecosistema futbolístico en general. Este hecho se enmarca en seguir contribuyendo para garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan seguir las competiciones de la UEFA en un entorno seguro", afirmó la UEFA.