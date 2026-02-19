Agencias

La UEFA obtiene una orden de bloqueo dinámico en la India para tomar medidas contra páginas web ilegales

Guardar

La UEFA, en colaboración con la 'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE)' y en plena coordinación con 'UC3', anunció este jueves que ha obtenido una orden judicial basada en los derechos de autor en la India que autoriza el bloqueo dinámico para proteger la Liga de Campeones de la retransmisión ilegal a gran escala.

La decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a 2.000 millones de visitas anuales y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

Estas medidas, que se aplican en la India a través de los proveedores de servicios de Internet y también de intermediarios a nivel de dominio con alcance mundial, "se espera que perturben significativamente el acceso a los servicios objeto de la medida, incluso mediante mecanismos de suspensión de dominios a nivel mundial", apuntó el organismo.

"La UEFA y UC3 siguen trabajando en estrecha colaboración para reforzar la protección de las competiciones de clubes de la UEFA. Ambas organizaciones se toman muy en serio la piratería e invierten en medidas legales, operativas y tecnológicas sólidas diseñadas para proteger a los clubes, a los socios de retransmisión y al ecosistema futbolístico en general. Este hecho se enmarca en seguir contribuyendo para garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan seguir las competiciones de la UEFA en un entorno seguro", afirmó la UEFA.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania confirma 584 millones en ayuda militar a través de la OTAN pero avisa de que necesitará 15.000 millones

Zelenski agradece a aliados internacionales nuevas contribuciones para fortalecer la defensa, aunque advierte que harán falta fondos adicionales este año para mantener la resistencia frente a los ataques rusos y proteger infraestructuras clave, especialmente durante el próximo invierno

Ucrania confirma 584 millones en

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Uber acelerará la implementación de su propia red de puntos de recarga en ciudades clave de Estados Unidos, tras alcanzar acuerdos para garantizar prioridad a sus robotaxis y ofrecer beneficios exclusivos a conductores en plazas estratégicas, según datos de Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de

Araqchi trata con el director del OIEA "mecanismos" para la redacción de un "marco de negociación" con EEUU

El canciller iraní intercambió opiniones con la autoridad máxima del OIEA sobre el avance de los contactos con Washington, destacando la importancia de establecer lineamientos clave para nuevos acuerdos nucleares, mientras ambas naciones mantienen posturas firmes en la negociación

Araqchi trata con el director

Infantino recuerda que "no hay cabida para el racismo en el fútbol" y felicita a Letexier por parar el partido

Gianni Infantino expresó conmoción por la denuncia de insultos racistas a Vinícius Jr durante Benfica-Real Madrid, destacó que el deporte debe impulsar respeto y apoyó la actuación del árbitro francés tras aplicar el protocolo antidiscriminación

Infantino recuerda que "no hay

El 30% de empresas apunta a la inseguridad como principal obstáculo para operar en Latinoamérica, según Cesce

Expertos advierten que la violencia frena el progreso económico en América Latina, afectando turismo, inversión y productividad, mientras la desigualdad y la exclusión social alimentan el problema, según la conferencia de Cesce celebrada en Madrid

El 30% de empresas apunta