La mudanza de Zuckerberg a Miami refleja el imán fiscal del sur de Florida para los ricos

Las estadísticas muestran que Miami alberga a más ultrarricos con viviendas secundarias que cualquier otra ciudad, sumando más de 13.200 personas con patrimonios individuales superiores a 30 millones de dólares que han adquirido propiedades en la zona, según datos de la firma Altrata citados por la agencia EFE. Este contexto ayuda a comprender el impacto que tiene la reciente adquisición de una vivienda valorada en hasta 200 millones de dólares por parte de Mark Zuckerberg, fundador de Meta, en Indian Creek, una exclusiva isla privada al norte de Miami, acción que según varios expertos y publicaciones refleja un movimiento más amplio de grandes fortunas hacia el sur de Florida.

De acuerdo con EFE, la decisión de Zuckerberg se produjo mientras un informe de Henley & Partners detalló que la población de millonarios en Miami se incrementó en un 94 % entre 2014 y 2024, alcanzando los 38.800 individuos. Este crecimiento coloca a Miami en la quinta posición entre las cincuenta ciudades del mundo con mayor aumento de millonarios, solo por detrás de urbes como Shenzhen y Hangzhou en China, Dubái en Emiratos Árabes Unidos y la Bahía de San Francisco en Estados Unidos, según el reporte de la consultora especializada en movimientos de grandes capitales.

Indian Creek, donde Zuckerberg establecería su residencia principal, es conocida por su exclusividad, con residentes como Jeff Bezos, director de Amazon, el exjugador de fútbol americano Tom Brady e Ivanka Trump. Esta isla ofrece privacidad y altos niveles de seguridad, lo que, sumado a las ventajas fiscales, convierte al lugar en un atractivo central para grandes fortunas, detalló la agencia EFE a partir de fuentes especializadas en el mercado inmobiliario de lujo.

El entorno fiscal de Florida, y en particular de Miami, juega un papel central en esta tendencia. EFE reportó que, mientras en California sindicatos impulsan propuestas para gravar con un impuesto de emergencia del 5% a los residentes con patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares —y mientras estados como Nueva York procuran aumentar los impuestos a los ricos—, Florida carece de un impuesto estatal sobre la renta y el gobernador Ron DeSantis ha propuesto la eliminación de los tributos sobre la propiedad. Ante este panorama, la política tributaria aparece como el principal motivo que impulsa las mudanzas de grandes patrimonios hacia el sur de Florida, sostiene Mauricio Ordóñez, fundador de The QKapital Group y consultor de inversionistas inmobiliarios en la zona, citado por EFE.

Ordóñez explicó que factores políticos y geopolíticos, tanto en América Latina como en otros estados de Estados Unidos, tienden a generar beneficio para Miami, consolidando su posición como refugio predilecto para inversionistas adinerados en contextos de incertidumbre. Señaló además que la "ola de los ricos" hacia el sur de Florida se aceleró después de que Donald Trump, tras concluir su primer periodo presidencial en 2021, eligiera Palm Beach, al norte de Miami, como su residencia principal. “El dinero atrae dinero y el hecho de Trump haberse venido a vivir acá genera seguridad, y los ricos del mundo quieren vivir en ciudades que sean seguras para su familia y para ellos. Entonces todo empezó no recién, que todo el mundo cree que empezó en (la pandemia de) covid, empezó años atrás”, indicó Ordóñez a EFE.

El atractivo de Miami para este segmento de población tampoco se limita a los beneficios fiscales. El crecimiento del sector salud en la región y la oferta de experiencias consideradas exclusivas —como la posibilidad de disfrutar de embarcaciones, eventos artísticos, espectáculos, conciertos y deportes de elite como la Fórmula 1— contribuyen a que la ciudad se perciba como un entorno idóneo para quienes buscan calidad de vida y status, según detalló EFE.

El componente internacional de esta migración de riqueza resulta especialmente notable. La agencia EFE mencionó que la llegada de millonarios latinoamericanos a Miami, y en particular a lugares tan exclusivos como Indian Creek, forma parte de la tendencia, aunque suelen mantener un perfil discreto. Ordóñez afirmó en diálogo con EFE que “en esa isla hay también latinoamericanos, pero nadie los menciona porque al latinoamericano no le gusta exponerse”.

Un análisis de la Miami Realtors, asociación inmobiliaria local, atribuye a inversores latinoamericanos el 86 % de las compras extranjeras de viviendas nuevas en el sur de Florida en 2025, resultado que vincula tanto a las condiciones del mercado local como a factores externos, como los cambios de gobierno en sus países de origen. EFE reportó que estos movimientos tienen un vínculo directo con contextos políticos, especialmente cuando partidos de izquierda acceden al poder en países latinoamericanos, lo que impulsa a individuos con altos patrimonios a buscar alternativas para resguardar sus capitales.

El impacto de la tendencia se refleja, además, en los valores inmobiliarios. Según datos facilitados por Henley & Partners y difundidos por EFE, Palm Beach y Miami Beach se consolidaron como las ciudades con los precios más elevados en el mercado residencial de Estados Unidos después de Nueva York, con un precio medio por metro cuadrado de 18.000 y 17.800 dólares respectivamente. Este dato posiciona a la región como un epicentro del mercado de lujo, con una demanda impulsada por actores nacionales e internacionales.

La mudanza de Mark Zuckerberg a Indian Creek destaca como un caso paradigmático dentro de este fenómeno, según el reporte de EFE. Su presencia en la isla exclusiva de Miami lo coloca en un contexto donde la seguridad, la privacidad y las condiciones fiscales resultan factores clave que motivan el desplazamiento de patrimonios multimillonarios tanto de otras jurisdicciones dentro de Estados Unidos como del extranjero.