Muere un soldado israelí en el sur del Líbano, ya son 20 desde inicio de ofensiva

Jerusalén, 25 may (EFE).- El Ejército de Israel informó este lunes de la muerte de otro soldado, lo que aumenta a 20 el total de militares fallecidos desde el inicio de la ofensiva en el sur del Líbano, donde las tropas israelíes siguen ocupando territorio y enfrentándose al grupo chií libanés Hizbulá, además de destruir aldeas.

Se trata del sargento Nehoray Leizer, de 19 años, muerto "en combate" y especializado en ingeniería, según un comunicado castrense. Otro soldado resultó "gravemente herido" en el mismo suceso, dice el texto sin dar más detalles.

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Por otra parte, el número de fallecidos por la ofensiva israelí contra el Líbano, iniciada el 2 de marzo, supera los 3.150, tras sumar ayer domingo 28 muertos -entre ellos niños-, en una jornada marcada por intensos ataques.

Más de 400 de estos fallecimientos se han producido pese al alto el fuego presuntamente en vigor desde mediados de abril; un acuerdo que el pasado 15 de mayo fue prorrogado otros 45 días, según Estados Unidos, que ejerce de mediador entre las partes. EFE

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