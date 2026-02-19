La madre de Airam, el joven con autismo que se busca en La Palma, dice que está con "miedo, muy cansado y escondido"

La psicóloga clínica que atiende a Airam Concepción, joven de 20 años desaparecido en La Palma desde el martes, ha viajado a la isla para sumarse a las labores de localización, dado que la familia sostiene que su hijo podría estar resguardándose, temeroso, tras haber revivido recientemente una experiencia traumática. Según informó el medio Europa Press, la madre del joven, Mercedes Afonso, explicó públicamente que su hijo sufre trastorno del espectro autista con altas capacidades y estima que actualmente se encuentra “asustado, muy cansado y escondido”, alejado del contacto humano por un colapso relacionado a su condición.

Concepción desapareció tras supuestamente pasar por una situación desencadenante el pasado lunes, que, explicó su madre citada por Europa Press, habría reactivado un episodio traumático ocurrido seis meses atrás. En declaraciones en rueda de prensa, Mercedes Afonso sostuvo que su hijo es un joven con recursos de supervivencia, e indicó que ahora se encuentra “muy desconfiado de todo el mundo”, motivo por el cual “su manera de sobrevivir ahora mismo es esconderse”. La madre solicitó máxima discreción a la ciudadanía y remarcó que no se le llame por su nombre en caso de avistamiento, pues esto podría provocar su huida inmediata.

La familia detalló que en caso de verlo, los ciudadanos deben contactar de inmediato al teléfono centralizado dispuesto en el Cecopin (922 437 650), tratando de mantener el contacto visual a distancia y sin vigilarlo, para posibilitar la intervención de familiares y equipos de búsqueda especializados. Mercedes Afonso señaló que, pese a las circunstancias, Airam suele mantenerse con vida en situaciones adversas: en su experiencia, el joven ha recurrido previamente a alternativas como ingerir plantas y pequeños animales para alimentarse en la naturaleza.

El operativo de rastreo cuenta con la colaboración de efectivos de seguridad y del Cabildo insular. Pedro Afonso, tío de Airam y portavoz de la familia, agradeció la participación de los equipos y precisó, según consignó Europa Press, que la última vez que se tuvo constancia verídica del joven fue en la zona de Los Cancajos, durante la celebración de los ‘Indianos’, y que toda la búsqueda se concentra principalmente en los municipios de Breña Alta, Mazo y Breña Baja.

Entre los datos clave aportados, la familia confirmó que no existen cargos recientes en la tarjeta de crédito de Airam ni evidencias que hagan pensar que pudo haber salido de la isla. Las autoridades han organizado para la noche un despliegue de drones equipados con cámaras térmicas, con el objetivo de mapear áreas donde podría estar oculto, detalló Europa Press. Pedro Afonso explicó que, dado el carácter y el estado psicológico de Airam, la búsqueda no se asimila a un procedimiento típico de rescate por accidente, sino a la localización de una persona que, por su situación, podría estar intencionadamente oculta y desplazándose principalmente durante la noche.

Ante la avalancha de llamadas recibidas en los servicios de emergencia 112, 091 y los teléfonos de la familia, se decidió unificar la recepción de avisos en el Cecopin, para garantizar una gestión más eficiente de las pistas y testimonios. Todos los datos aportados por la ciudadanía, según resaltó el portavoz familiar y reportó Europa Press, se investigan exhaustivamente, aunque muchos resulten ser avistamientos de personas con apariencia similar.

Pedro Afonso agregó que, por la fisonomía del terreno de La Palma, existen múltiples zonas de difícil acceso donde Airam podría mantenerse oculto durante el día. Manifestó que es probable que el joven opte por salir de su escondite solamente de noche, ya que podría percibir mayor seguridad.

La madre del joven, en declaraciones recogidas por Europa Press, insistió en enviar un mensaje de esperanza, al señalar que Airam atraviesa un buen momento familiar, mostrándose normalmente contento y motivado. Sin embargo, atribuyó su desaparición a una reacción de desbordamiento ante una situación específica. La participación de la psicóloga clínica busca aportar herramientas especializadas para modular la búsqueda frente a la condición particular del joven y articular acciones seguras que permitan su localización.

Las autoridades continúan monitoreando cualquier novedad que pueda llevar al paradero de Airam, intensificando los esfuerzos ante cada nueva pista. Desde la familia, reiteraron el agradecimiento a la sociedad y a los agentes implicados, e insistieron en la importancia de la discreción y el respeto en las acciones de búsqueda para no generar sobresaltos ni presiones adicionales al joven. Europa Press detalló que la coordinación de los equipos y la comunicación constante entre familiares y efectivos oficiales es clave en la estrategia actual, orientada a una localización segura y sin sobresaltos del joven desaparecido.