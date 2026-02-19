Johnson Controls comprará Alloy para ampliar su cartera de productos de gestión térmica de centros de datos

El vicepresidente y presidente de productos y soluciones globales en Johnson Controls, Lei Schlitz, señaló que la integración de Alloy permite fijar nuevos parámetros en eficiencia y capacidad de refrigeración, lo que facilita a los clientes reducir los plazos de comercialización con tecnologías integradas. Según explicó el propio Schlitz en declaraciones recogidas por la nota de prensa de Johnson Controls, la compañía prevé que esta operación aporte innovaciones relevantes para afrontar los desafíos que atraviesa el sector en lo relativo a la gestión térmica.

La multinacional irlando-estadounidense Johnson Controls ha anunciado la compra de Alloy Enterprises, una firma con sede en Boston que desarrolla sistemas de control térmico para centros de datos de alto rendimiento y aplicaciones industriales. De acuerdo con lo informado por la compañía y consignado en su comunicado oficial, esta transacción representa una expansión significativa en su cartera de productos enfocados en refrigeración para infraestructuras críticas, alineándose con su objetivo de consolidar soluciones avanzadas de refrigeración líquida para los escenarios tecnológicos más exigentes. El valor económico de la adquisición no ha sido revelado.

La suma de las capacidades tecnológicas de Alloy, incluidas sus patentes sobre métodos que permiten elevar la eficiencia de la refrigeración líquida en elementos como GPU, CPU, chips de memoria e interfaces de red, fortalece la gama de soluciones que Johnson Controls ofrece en materia de refrigeración integral para centros de datos. Según detalló la empresa en su nota, la adquisición apunta a mejorar la integración entre hardware y sistemas de enfriamiento, optimizando el rendimiento de los equipos tecnológicos y automatizando la gestión térmica en entornos de misión crítica.

En la comunicación oficial de Johnson Controls, el objetivo declarado es ampliar la capacidad para cubrir las necesidades cambiantes del sector, en especial frente al incremento en la densidad y el consumo energético de los modernos centros de datos. Las demandas actuales por mayor potencia de procesamiento y la necesidad de eficiencia operacional impulsan a las empresas a buscar tecnologías más efectivas que eviten sobrecalentamientos y garanticen la continuidad de los servicios digitales.

Alison Forsyth, cofundadora y consejera delegada de Alloy, manifestó, según recoge la nota de prensa, que la colaboración busca afrontar los principales desafíos que experimentan los centros de datos y otras instalaciones de alta criticidad. La interacción entre ambas firmas pretende no solo ampliar las capacidades técnicas, sino también generar una respuesta conjunta frente a los retos de escalabilidad y sostenibilidad que enfrentan infraestructuras digitales globales.

De acuerdo con la información difundida, Alloy Enterprises se especializa en soluciones de gestión térmica orientadas a centros de datos orientados a la computación de alto rendimiento y otros segmentos industriales donde la fiabilidad operativa constituye un requerimiento esencial. La empresa aporta patentes que incrementan la eficiencia de la refrigeración líquida sobre una amplia gama de componentes electrónicos, aspecto que Johnson Controls señala como un complemento directo a su portafolio ya consolidado de tecnologías para el enfriamiento integral.

El comunicado de Johnson Controls remarca que los centros de datos se convierten cada vez más en nodos críticos dentro de la infraestructura digital mundial, exigiendo soluciones tecnológicas capaces de mantener operativos los sistemas en condiciones de elevada demanda y minimizando los riesgos asociados a fallos térmicos. La firma destaca que, frente a la complejidad creciente de los equipos electrónicos y a la expansión de la inteligencia artificial y el procesamiento intensivo de datos, la combinación de recursos acelerará la innovación en la industria.

El acuerdo reafirma la estrategia empresarial de Johnson Controls de invertir en el desarrollo y adquisición de tecnologías orientadas a la automatización, la sostenibilidad y la eficiencia operativa dentro del entorno de los centros de datos. No se han dado a conocer más detalles acerca de los tiempos para la integración de la plantilla ni efectos previstos sobre las operaciones actuales de Alloy Enterprises.

Según ha publicado Johnson Controls, esta adquisición responde a la tendencia de crecimiento continuado del mercado de gestión térmica e iniciativas para optimizar el ahorro energético en instalaciones avanzadas, buscando apoyar la transición hacia sistemas digitales más robustos y resilientes.