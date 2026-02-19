Agencias

Italia se opone a que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas en los Juegos Paralímpicos

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Italia, Antonio Tajani, mostró este jueves su "rechazo absoluto" a la decisión por parte del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de dejar competir a los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, del 6 al 15 de marzo de 2026, bajo sus propias banderas.

"El Gobierno italiano expresa su rechazo absoluto a la decisión del CPI de permitir que seis atletas rusos y cuatro bielorrusos participen en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en 2026", declaró Tajani, después de que Ucrania haya anunciado que no asistirá a la Ceremonia de Inauguración en Verona.

De esta forma, Italia, país anfitrión de la cita olímpica y paralímpica de este año, se opone a que los deportistas rusos y bielorrusos participen bajo sus propias banderas. Solo algunos que han demostrado no apoyar la guerra en Ucrania han sido autorizados a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno como neutrales. Sin embargo, los responsables de los Juegos Paralímpicos han optado por permitir las banderas y los colores de Rusia y Bielorrusia.

