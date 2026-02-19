Interrumpidos los trenes entre Comunitat Valenciana y Catalunya de las 11 a las 16 horas por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha mantenido activo un aviso por la previsión de fuertes rachas de viento, lo que ha llevado a la adopción de medidas preventivas en el sistema ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Catalunya. Ante este escenario, la circulación de trenes en las conexiones ferroviarias que enlazan ambas comunidades quedará suspendida este jueves entre las 11:00 y las 16:00, según informó Europa Press citando un mensaje de Adif difundido a través de la red social 'X'.

La decisión de interrumpir el tráfico ferroviario responde tanto a la alerta meteorológica emitida por AEMET como a las recomendaciones de las autoridades de seguridad sobre la evolución del temporal. La compañía gestora de infraestructuras, Adif, indicó que esta medida podría estar sujeta a modificaciones dependiendo de los cambios en las condiciones meteorológicas durante la jornada. Así, las horas de suspensión podrán ajustarse en función de la intensidad del fenómeno atmosférico o de la evolución del temporal, según detalló la entidad en las comunicaciones oficiales reportadas por Europa Press.

Paralelamente, Protecció Civil anunció la activación del plan Ventcat en Catalunya para la misma jornada, con el objetivo de coordinar y reforzar la capacidad de respuesta ante los riesgos asociados a las previsiones de viento intenso. Este plan se orienta a minimizar los posibles incidentes o daños que puedan derivarse del episodio meteorológico adverso, que según proyectó la AEMET, podría alcanzar rachas significativas durante la franja horaria en la que estará interrumpido el servicio ferroviario.

El corte temporal en la red ferroviaria afecta en particular a las principales rutas de conexión entre el este y noreste peninsular, en un tramo relevante para la movilidad intercomunitaria y el transporte de pasajeros y mercancías entre la Comunitat Valenciana y Catalunya. Europa Press informó que esta medida preventiva implica la paralización tanto de trenes de larga distancia como de aquellos que prestan servicio en trayectos de media y corta distancia en la franja horaria señalada.

Adif subrayó la importancia de seguir las recomendaciones e informaciones actualizadas a través de los canales oficiales, ya que la situación podría evolucionar rápidamente y afectar tanto horarios como servicios ferroviarios previstos para el jueves. La entidad también aconsejó que los usuarios de los trenes entre ambas comunidades consulten las actualizaciones antes de desplazarse a las estaciones o programar viajes en la franja horaria afectada.

El aviso de la AEMET y el despliegue del plan Ventcat por parte de Protecció Civil forman parte de una coordinación entre organismos meteorológicos, compañías de infraestructuras y servicios de emergencia ante fenómenos meteorológicos que puedan comprometer la seguridad de usuarios, trabajadores y las propias infraestructuras ferroviarias.

La decisión de interrumpir el tráfico ferroviario se suma a otras medidas adoptadas en ocasiones previas ante situaciones similares de alerta meteorológica. Durante este tipo de episodios, el objetivo principal de las autoridades y operadores es garantizar la seguridad de las personas y prevenir daños que pudieran afectar la integridad de los trenes, catenarias o vías férreas. Según publicó Europa Press, la evolución meteorológica se vigilará de forma constante a lo largo de la mañana y la tarde del jueves, y las autoridades mantendrán informada a la ciudadanía sobre nuevas decisiones o cambios en el servicio ferroviario.

Adif reiteró la importancia de la colaboración ciudadana frente a las indicaciones oficiales y la necesidad de planificar los desplazamientos teniendo en cuenta la posible prolongación o adelanto de la franja de corte, en función de la evolución del temporal. Europa Press destaca que la conexión ferroviaria entre la Comunitat Valenciana y Catalunya representa uno de los corredores principales para el transporte entre el este y noreste de la península ibérica, por lo que cualquier interrupción genera impactos relevantes en la movilidad tanto de viajeros como en el flujo logístico entre ambas regiones.

Según la información recabada por Europa Press, las autoridades continúan monitorizando la situación meteorológica y no descartan la adopción de nuevas medidas en caso de que el temporal no remita como se esperaba. Las comunicaciones se mantendrán abiertas para futuras actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio y la vuelta a la normalidad en los desplazamientos ferroviarios entre la Comunitat Valenciana y Catalunya.