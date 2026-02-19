Indra es reconocida a nivel global por SAP por su "liderazgo" en la implementación y escalado de la IA

Indra ha sido reconocida por la compañía alemana de 'software' empresarial SAP por su apuesta "decidida" y su capacidad en el ámbito global para escalar en la nube los proyectos de inteligencia artificial (IA) de grandes organizaciones.

Así, tal y como ha informado la empresa en un comunicado este jueves, dicho galardón reconoce la contribución de la compañía en ámbitos "clave" como 'Cloud ERP', 'Business Data Cloud' y 'Business AI', así como su alineación con el núcleo de la estrategia tecnológica de SAP, reforzando su papel como aliado dentro de su ecosistema global.

Durante el acto de entrega, el director general de Operaciones Tech de Indra, Sebastián Bamonde y el director general de Minsait (Indra), Luis Fernández, recogieron el premio 2025 'SAP Business Data Cloud Success & SAP Business AI Customer Adoption in Large Enterprise', otorgado en la categoría 'Global Strategic Service Partner'.

RESULTADOS TANGIBLES, CONSISTENTES Y ORIENTADOS A LA PRODUCTIVIDAD

En este sentido, la firma ha destacado que la distinción "refuerza la posición del grupo como referente en la implantación de soluciones avanzadas de IA a gran escala, así como su capacidad para ofrecer a las organizaciones resultados tangibles, consistentes y orientados a la productividad bajo el ecosistema SAP".

"Para Indra Group, este reconocimiento tiene un valor especial porque confirma que nuestra manera de entender la IA ya es una realidad tangible en nuestros clientes", ha declarado Bamonde, añadiendo que la IA que están desplegando "ha dejado atrás cualquier fase experimental, ya que es una tecnología sólida, escalable y preparada para transformar de verdad cómo funcionan las organizaciones".

En este contexto, la compañía ha destacado que su experiencia en la transformación digital ha sido "clave" para este reconocimiento.

AVANCE HACIA SOLUCIONES MÁS AUTÓNOMAS Y SÓLIDAS

"Una experiencia que se apoya también en la evolución que el grupo ha tenido, tanto en el diseño de nuevas soluciones, como en la eficiencia de sus procesos y operaciones", ha detallado Indra, que ha comentado que ha pasado de modelos con funciones principalmente asistenciales a un ecosistema de IA orquestada, impulsado por herramientas de copilotaje que incrementan la eficiencia, la escala y el impacto de los proyectos.

De hecho, este avance hacia soluciones más autónomas y sólidas permite gestionar procesos de principio a fin con "altos niveles de fiabilidad" y generar resultados medibles en las operaciones de sus clientes. Este progreso se ha visto reforzado por el papel de Minsait, la compañía de Indra especializada en transformación digital, que lidera la implementación de la IA en grandes empresas y organizaciones del ámbito civil.

"Su experiencia en la integración de soluciones, su conocimiento de los distintos sectores y su enfoque orientado a resultados han contribuido a consolidar su papel como socio dentro del ecosistema SAP, donde ha desarrollado iniciativas pioneras en este ámbito", ha resaltado la compañía. En opinión del director general de Minsait, parte de su trabajo consiste en aterrizar la tecnología y convertirla en decisiones "más ágiles, operaciones más eficientes y modelos de negocio capaces de evolucionar con el mercado".

"Nuestras organizaciones deben ser resilientes y competitivas digitalmente en un mundo cada vez más exigente con el negocio y los servicios, por lo que que SAP nos nombre 'partner' de referencia en el contexto mundial supone un gran reconocimiento al talento y la determinación de nuestros equipos, y refuerza nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestros clientes en un camino que exige innovación, conocimiento profundo y la ambición de transformar", ha indicado.

Por último, Indra ha señalado que forma parte del "selecto grupo" de 'Partners Estratégicos de SAP', integrado por apenas una veintena de organizaciones a nivel mundial. La colaboración, vigente desde 2011, se ha "fortalecido" sobre una visión común del papel transformador que tendrán los datos y la IA en los próximos años, y seguirá siendo un "pilar fundamental" para desarrollar soluciones innovadoras con impacto real y sostenible.