Agencias

Mueren cinco personas por una explosión en una fábrica aeroespacial en Corea del Sur

Guardar
Imagen JGF4NPORMREX3OQHHCFD4ZL5XI

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de una explosión registrada en una fábrica de la compañía de materiales aeroespaciales y de defensa Hanwha Aeroespace en la ciudad surcoreana de Daejeon, en el centro del país, según han confirmado las autoridades.

La explosión, que tuvo lugar en torno a las 11.00 horas (hora local), ha provocado un incendio y ha dejado otros dos heridos, incluido uno con quemaduras en todo el cuerpo, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Según las informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap, la explosión podría haber tenido lugar durante unas labores de limpieza relacionadas con explosivos, si bien la causa no ha sido determinada de forma oficial por el momento.

Los bomberos han logrado extinguir las llamas cerca de dos horas después de la explosión en la fábrica, dedicada al desarrollo de motores de propulsión y sistemas de armas tácticas tierra-tierra y en la que ya se registraron dos sucesos similares en 2018 y 2019, con cinco y tres muertos, respectivamente.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Niemann regresa al top cien de la clasificación mundial de golf tras vencer en Corea

Infobae

El BdF rebajará su previsión de crecimiento en Francia, tras un mal primer trimestre

Infobae

Alianza para las vacunas aprueba fondos para desarrollar vacuna contra virus Bundibugyo

Infobae

Pekín acusa al NYT de difundir ideas separatistas de Taiwán, tras expulsar a su periodista

Infobae

Euskadi presenta una sede conjunta Bilbao-San Sebastián para el Mundial 2030

Infobae