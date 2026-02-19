Feijóo ve a Marlaska "incompetente" si no sabía del DAO investigado por agresión sexual

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un "verdadero incompetente" si realmente desconocía la presunta agresión del jefe de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, cuando la querella de la víctima es del 9 de enero.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Granollers (Barcelona) tras visitar una fábrica de Pastas Gallo, y acompañado el senador del PP Juan Milián; del alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, y del diputado en el Parlament Juan Fernández.

Feijóo considera evidente que el número dos del jefe de Policía conocía los hechos y que intentó que la presunta víctima retirase la denuncia, y ha insistido en que "con toda esta información, cuesta mucho de creer que el ministro de Interior no conociese los hechos", por lo que ha insistido en que Marlaska dimita o el presidente Pedro Sánchez le cese.

