En octubre pasado, Ana Alonso sufrió un accidente que amenazó con dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. Su recuperación permitió que la deportista andaluza no sólo pudiese estar presente, sino también conquistar la medalla de bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña, la primera presea de la delegación española en la actual edición, según informó el medio que suministró estos datos. Junto a Alonso, el catalán Oriol Cardona subió a lo más alto del podio, logrando la primera medalla de oro para España en unos Juegos de Invierno después de más de cinco décadas. Ambas victorias elevaron el número total de medallas invernales olímpicas españolas a siete.

El medio destacó que el oro conseguido por Cardona representa la primera vez en 54 años que un deportista español logra ese metal en unas Olimpiadas de Invierno. La última ocasión ocurrió en Sapporo, Japón, durante los Juegos de 1972, cuando el esquiador Paquito Fernández Ochoa superó en el eslalon especial al italiano Gustav Thöni, convirtiéndose entonces en pionero y referente del esquí alpino nacional. Cardona, con su actuación en Milán-Cortina, toma el relevo simbólico de Fernández Ochoa y marca un hito para el deporte español.

La medalla de bronce de Alonso, que según la misma fuente llegó tras superar un grave accidente mientras entrenaba meses antes de la cita olímpica, permitió que España sumara sus sexta y séptima preseas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. El logro de Cardona y Alonso mantiene la racha positiva de la delegación, que suma metales en tres ediciones consecutivas.

El primer oro olímpico invernal para España, obtenido por Paquito Fernández Ochoa, marcó el inicio de la presencia española en los Juegos de Invierno. El esquiador consiguió la medalla al superar por más de un segundo al italiano Thöni, además de lograr una suerte de revancha personal tras haber sido descalificado en el eslalon gigante. El medio detalló que Fernández Ochoa abrió el camino para el esquí español y fijó el mayor éxito en la historia olímpica del país en deportes de invierno.

Tuvieron que pasar 20 años para que una delegación española repitiese la hazaña de subir al podio. En Albertville 1992, la hermana de Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa, obtuvo un bronce en eslalon, convirtiéndose no sólo en la primera mujer española medallista olímpica de invierno, sino también en la primera, hombre o mujer, en lograrlo para España en cualquier cita olímpica, tanto de verano como de invierno, de acuerdo con los datos consignados en la cobertura del medio.

De acuerdo al recuento histórico publicado, la siguiente medalla llegó en circunstancias complejas para el deporte español. En Salt Lake City 2002, Johann Muehlegg, esquiador de fondo hispano-alemán, ganó tres oros, que luego fueron retirados por infracción de dopaje, lo que dejó un vacío de preseas olímpicas invernales para España en ese ciclo. No sería hasta 2018 cuando la delegación española volvió al podio en los Juegos de PyeongChang, en Corea del Sur, gracias al snowboarder Regino Hernández y el patinador Javier Fernández.

Hernández, nacido en Ceuta y competidor en sus terceros Juegos, logró bronce en la final del snowboard cross, una prueba accidentada que le dejó fuera de la lucha por el oro, según detalló el medio. Por su parte, Javier Fernández, heptacampeón de Europa y doble campeón mundial, obtuvo bronce en patinaje artístico, quedándose a cerca de un punto de la medalla de plata.

Cuatro años más tarde, en Beijing 2022, Queralt Castellet se subió al podio olímpico tras participar en cinco finales de 'halfpipe' y consiguió medalla de plata, otro hito para el deporte femenino español en los Juegos Olímpicos de Invierno. Castellet se convirtió en la primera mujer española que lograba una plata en esta competencia, y según la información recopilada, en su sexta participación olímpica en Milán-Cortina ocupó el décimo lugar, sin poder repetir la gesta de 2022.

Con los resultados obtenidos en Italia, España encadena tres ediciones olímpicas invernales subiendo al podio, consolidando así una tendencia creciente de éxitos en disciplinas como el esquí de montaña, el patinaje artístico, el snowboard y el esquí alpino. Los datos recogidos por el medio permiten observar una evolución en el nivel del deporte español en las citas olímpicas de invierno, tanto en la presencia de atletas de diferentes regiones como en el incremento relativo de medallas en los últimos ciclos olímpicos.

La suma de estas nuevas distinciones lleva a la delegación española a un total de siete medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, cifra que señala una etapa de progresión para el deporte nacional en el ámbito internacional y sitúa a deportistas como Oriol Cardona y Ana Alonso entre los nombres destacados de la historia olímpica española.