El rey pide "un entorno estable y reglas claras" para las pymes, el "nervio del tejido productivo español"

El rey Felipe VI ha subrayado este jueves que las pequeñas y medianas empresas son "el nervio del tejido productivo español" y ha señalado que su crecimiento y proyección internacional necesita "un entorno estable, reglas claras y colaboración entre administraciones, entidades financieras y asociaciones empresariales".

"Desde todos los rincones de nuestra geografía, en cada taller, en cada despacho, en cada línea de producción, sostenéis el empleo, impulsáis la innovación y fortalecéis los lazos que vertebran nuestra vida colectiva", ha señalado el rey en el acto de entrega del IX 'Premio Nacional Pyme del Año", que ha recaído en la empresa biotecnológica Tebrio.

En estos tiempos de "transformación profunda", Felipe VI ha apuntado que la digitalización (impulsada de manera exponencial por la IA), la transición ecológica y la internacionalización (tan condicionada hoy por las nuevas tensiones geopolíticas) están redefiniendo el horizonte.

"Nos plantean desafíos reales, pero también oportunidades para reforzar nuestro tejido empresarial y proyectar una España cada vez más competitiva y ágil en un mundo cada vez más exigente; siempre que sepamos hacer bien los deberes", ha remarcado.

Por ello, considera que adaptarse, innovar y anticiparse son una receta "indispensable" para un crecimiento sólido. "Queridos empresarios, no basta con reconocer vuestra labor; es necesario acompañarla, especialmente cuando enfrentáis dificultades", ha enfatizado.

Así, ha recalcado que el crecimiento y la proyección internacional de las pymes necesita un entorno estable, reglas claras y colaboración entre administraciones, entidades financieras y asociaciones empresariales.

En este sentido, el monarca ha enfatizado que solo con este entorno estable y de colaboración se pueden aprovechar los instrumentos que impulsan el crecimiento de estas empresas en dimensión y escala: financiación, formación especializada y marcos regulatorios que consoliden empleo estable, faciliten la innovación tecnológica y abran puertas hacia nuevos mercados.

"Os animo a mirar más allá, a seguir exportando y creando valor con vuestras ideas, con la confianza de saberos acompañados por las instituciones y por el conjunto de la sociedad, que es consciente y está orgullosa de la dimensión de vuestro esfuerzo", ha concluido.

