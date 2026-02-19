El Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinicius

Madrid, 19 feb (EFE).- El Real Madrid confirmó que ha aportado este jueves a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado día 17 en el partido de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid (0-1) y los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el equipo en un comunicado en el que agradece "el respaldo unánime" mostrado a su delantero.