Agencias

El Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinicius

Guardar

Madrid, 19 feb (EFE).- El Real Madrid confirmó que ha aportado este jueves a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado día 17 en el partido de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid (0-1) y los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el equipo en un comunicado en el que agradece "el respaldo unánime" mostrado a su delantero.

Temas Relacionados

EFEUEFAUCLsoccerfootballplay-offs

Últimas Noticias

Pau Quesada: "La expulsión nos ha cambiado el plan pero hemos hecho muy buena segunda mitad"

Tras jugar en inferioridad desde el inicio, el técnico madridista destacó la reacción de su equipo tras el descanso y aseguró que el pase a cuartos por segunda vez consecutiva es una “muestra del crecimiento” y la ambición del club

Pau Quesada: "La expulsión nos

150 exministros y diplomáticos piden a Francia que se retracte por sus declaraciones sobre Albanese

Un grupo de antiguos altos funcionarios y legisladores en activo ha exigido que el titular de Exteriores galo rectifique por lo que consideran acusaciones falsas y uso de datos distorsionados contra la relatora de la ONU Francesca Albanese

150 exministros y diplomáticos piden

El Villarreal gana el derbi autonómico al Levante y refuerza su tercera posición liguera

Un tanto de Mikautadze decidió el encuentro en el Ciutat de València, donde los visitantes resistieron la presión local y acumularon más peligro, mientras los anfitriones quedan en zona roja a falta de varias jornadas cruciales

El Villarreal gana el derbi

'Little Amélie', la animación nominada a los Óscar que cuenta con participación mexicana

Infobae

Nuevo presidente de Perú convoca a Palacio a dirigentes del Banco Central y de la Policía

Infobae