El FC Barcelona destinará a sus socios abonados el 100 por 100 del próximo incremento de aforo del Camp Nou

La directiva del club blaugrana afirma que las nuevas localidades del Spotify Camp Nou se ofrecerán exclusivamente a abonados, sujetos a la próxima aprobación municipal, con precios escalonados y prioridad para la base social en la fase inicial de ampliación

El FC Barcelona planea iniciar próximamente un proceso para que socios y socias abonados soliciten por anticipado las nuevas localidades que se habilitarán en el Spotify Camp Nou, proceso cuyas fechas y detalles serán comunicados a través de los canales oficiales del club. Según informó Europa Press, esta actualización se vincula a la aprobación pendiente de la fase 1C de ampliación del estadio, relacionada con la zona conocida como Gol Norte, trámite actualmente en manos del Ayuntamiento de Barcelona.

El medio Europa Press detalló que la propuesta contempla la creación de aproximadamente 14.000 nuevos asientos, los cuales, de acuerdo con el anuncio realizado este jueves por el club, se asignarán prioritariamente a la base social, es decir, a sus socios y socias abonados. El FC Barcelona indicó que el cien por cien del incremento de aforo previsto quedará reservado exclusivamente para quienes ya forman parte de la masa social abonada, cumpliendo así con una reivindicación histórica de los aficionados.

Según publicó Europa Press, el precio de los abonos para estas nuevas localidades oscilará entre 160 y 264 euros, dependiendo de la ubicación específica dentro del estadio. Esta previsión de tarifas está condicionada por la fecha en la que finalmente se autorice el regreso al recinto, ubicada tentativamente a inicios de marzo, siempre que se reciban los permisos municipales necesarios para activar la siguiente fase del proyecto.

El club, según consignó Europa Press, subrayó que la decisión de destinar la totalidad de las nuevas plazas a socios y socias responde a la importancia que la entidad otorga a su modelo de propiedad y a su base social. El comunicado oficial remarcó que la medida garantiza la prioridad de los abonados en el proceso de retorno progresivo al estadio, considerando a esta masa social como el principal pilar del club y un elemento diferenciador respecto a otras instituciones deportivas.

Europa Press informó que el FC Barcelona mantiene expectativas de obtener la aprobación definitiva de parte del Ayuntamiento de Barcelona en el transcurso de los próximos días, lo que permitiría avanzar con la fase 1C y acelerar la reincorporación de los socios y socias abonados al Spotify Camp Nou, en una etapa calificada como clave dentro del proceso de modernización y expansión del recinto.

El club comunicó que notificará con antelación suficiente los procedimientos y plazos para la solicitud de las nuevas localidades, canalizando toda la información a través de sus medios habituales, con el objetivo de facilitar la participación organizada de la masa social. La asignación de las plazas se realizará bajo criterios de prioridad para la base social existente, respetando el compromiso de que los abonados ocupen en primer lugar las nuevas ubicaciones disponibles.

La estrategia trazada busca propiciar un regreso planificado a la actividad ordinaria del Spotify Camp Nou, después de las diferentes fases de obras y reformas en el estadio. Europa Press reportó que la entidad considera la participación activa de sus abonados en el llenado del nuevo estadio como una pieza clave del proceso de retorno, en congruencia con el modelo de gestión que distingue históricamente al FC Barcelona.

Finalmente, el club reiteró a Europa Press que la medida reafirma el compromiso adquirido con la masa social azulgrana, otorgando a los socios y socias la posibilidad de ser los primeros beneficiarios de la ampliación de aforo en el recinto deportivo, sujeto aún a la autorización definitiva por parte de las autoridades municipales.

