Agencias

El 112 recibe 80 llamadas y gestiona 34 incidencias por viento y fenómenos costeros

Guardar

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria ha gestionado este jueves un total de 80 llamadas relacionadas con el viento y los fenómenos costeros, de las que se han derivado 34 expedientes.

Las intervenciones atendidas entre las 7.00 y las 19.00 horas han estado motivadas principalmente por obstáculos en calzada, caída de árboles y ramas, contenedores desplazados, desprendimientos y elementos de fachadas con riesgo de caída, así como afecciones puntuales a suministros eléctricos y telefónicos. Destaca también una incidencia marítima por una embarcación deportiva encallada.

En conjunto, los avisos han tenido carácter leve y se han resuelto sin que se hayan producido daños personales, ha informado el 112.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'Pichichi' Charlyn Corral encabeza la selección mexicana para partidos de marzo

Infobae

Trump recibe a representantes de más de 40 países en primera reunión de su Junta de Paz

Infobae

Desarrollan un algoritmo de IA que identifica especies animales arbóreas en la Amazonía

Infobae

Alta aprobación para Bukele, Sheinbaum y Ortega; Rodríguez, la peor evaluada en la región

Infobae

Embajador cubano en ONU: "La Habana está preparada para un bloqueo total de EE.UU."

Infobae