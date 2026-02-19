El 112 recibe 80 llamadas y gestiona 34 incidencias por viento y fenómenos costeros

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria ha gestionado este jueves un total de 80 llamadas relacionadas con el viento y los fenómenos costeros, de las que se han derivado 34 expedientes.

Las intervenciones atendidas entre las 7.00 y las 19.00 horas han estado motivadas principalmente por obstáculos en calzada, caída de árboles y ramas, contenedores desplazados, desprendimientos y elementos de fachadas con riesgo de caída, así como afecciones puntuales a suministros eléctricos y telefónicos. Destaca también una incidencia marítima por una embarcación deportiva encallada.

En conjunto, los avisos han tenido carácter leve y se han resuelto sin que se hayan producido daños personales, ha informado el 112.