Cardona, Ferrer y Alonso lucharán por las medallas en esquí de montaña en Milán-Cortina

Los españoles Oriol Cardona, Ot Ferrer y Ana Alonso se han clasificado para sus respectivas finales de la prueba de Sprint del esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), por lo que pelearán por dar las primeras medallas a España en la cita.

Cardona ha cumplido como uno de los favoritos al oro en este deporte que se estrena en el programa olímpico invernal y ha superado con solvencia los cuarto y las semifinales, y además estará acompañado por Ferrer, que se ha metido en la final por tiempos.

Esto ha sido lo que ha pasado a Alonso en la prueba femenina. La andaluza, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando, se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos, mientras que la joven María Costa no ha podido acompañarla.

