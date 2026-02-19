Agencias

Airbus gana 5.200 millones en 2025, un 23% más, en un "año histórico" para la compañía

Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda een todos los negocios y el rendimiento financiero.

Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, por su parte, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros.

El flujo libre de caja fue de 4.753 millones de euros, un 7% más que un año antes, y antes de financiación de clientes, fue de 4.574 millones de euros (+2%). A lo largo del ejercicio, recibió pedidos por valor de 123.261 millones de euros, un 19% por encima de un año antes.

En una nota de prensa, Faury ha defendido que estos resultados de 2025 y la "confianza en el rendimiento financiero futuro" respaldan un aumento en el pago de dividendos. Con esto, el consejo de administración propondrá el pago de un dividendo de 3,2 euros (+7%) por acción con cargo al ejercicio 2025 en la junta general de accionistas, que se celebrará el 14 de abril. La fecha de pago propuesta será el 23 de abril.

De cara a 2026, la compañía se ha fijado como objetivo entregar 870 aviones comerciales --entregó 793 en 2025--, conseguir un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros (5,2%) y un flujo de caja libre antes de financiación de clientes de unos 4.500 millones de euros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

