Witkoff celebra el "avance significativo" en las conversaciones con Kiev y Moscú en Ginebra

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha destacado el "avance significativo" en las conversaciones celebradas este martes en Ginebra, Suiza, con Ucrania y Rusia para poner fin a casi cuatro años de guerra, un extremo que ha atribuido al "éxito" del presidente, Donald Trump.

"Hoy (este martes) siguiendo las instrucciones del presidente Trump, Estados Unidos ha moderado una tercera ronda de conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia", ha señalado en un escueto mensaje en redes sociales, donde ha manifestado su agradecimiento al Gobierno de Suiza por "su amable acogida" de los encuentros.

Witkoff, que ha estado acompañado por el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del mandatario estadounidense-- ha recalcado que "el éxito del presidente Trump al reunir a ambas partes de esta guerra ha supuesto un avance significativo".

En esta línea, ha asegurado que "nos enorgullece trabajar bajo su liderazgo para poner fin a la matanza en este terrible conflicto", antes de indicar que Kiev y Moscú "acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando para alcanzar un acuerdo".

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha valorado el "compromiso constructivo" de Washington tras unas conversaciones que se han prolongado durante más de cuatro horas y que se han centrado en "cuestiones prácticas" y "mecanismos para posibles soluciones".

La delegación rusa ha estado liderada en esta ocasión por Vladimir Medinski, asistente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras el Kremlin ha descartado pronunciarse sobre la primera jornada de negociaciones con Kiev y Washington, toda vez que las conversaciones seguirán durante el miércoles.

