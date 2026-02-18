Una jueza de EEUU bloquea la deportación de un activista palestino por las protestas en la Universidad de Columbia

La Justicia de Estados Unidos ha bloqueado este jueves la deportación de Mohsen Mahdawi, un activista palestino conocido por liderar las protestas contra las acciones de Israel contra la población palestina que han tenido lugar en la Universidad de Columbia desde que comenzó la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La jueza Nina Froes ha impedido así que la petición de deportación quede bloqueada dado que uno de los documentos presentados como prueba por parte de la Administración estadounidense no ha sido certificado adecuadamente y, por lo tanto, no puede ser incluido en el proceso.

Se trata de un fallo en el procedimiento que ha permitido que Mahdawi --que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos desde hace una década-- siga de momento en territorio estadounidense, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.

Aunque la Administración del presidente Donald Trump puede presentar una apelación al respecto, la medida supone otro duro revés para el Gobierno en pleno aumento de las deportaciones de migrantes y activistas propalestinos que actúan principalmente en campus universitarios, principal foco de las protestas contra Israel.

Mahdawi ya fue detenido en abril de 2025 pero puesto en libertad posteriormente. Desde entonces, las autoridades han tratado de forzar su salida del país citando un memorando publicado por el Departamento de Estado, que afirma que aquellos que carezcan de la nacionalidad estadounidense y socaven los intereses estadounidenses pueden ser expulsados.

Sus abogados han aplaudido la decisión y han afirmado que esta "honra el Estado de Derecho", según un comunicado. "Es una decisión importante para hacer frente a lo que el miedo trata de destruir: el derecho a hablar por la paz y la justicia", ha aseverado.