Un fiscal de Senegal descarta "que se ejerciera violencia" contra el joven muerto en las protestas en Dakar

El coordinador del Colectivo de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Sheij Anta Diop (UCAD) de Dakar confirmó una convocatoria a una movilización nacional en Senegal, que se llevará a cabo hasta el jueves en todas las universidades del país. La medida se toma tras la detención de cerca de un centenar de jóvenes por fuerzas del Ejecutivo en el marco de las recientes protestas universitarias, según informó el medio Europa Press. Frente a este contexto, las autoridades universitarias anunciaron la realización de consultas con los interlocutores sociales para buscar una solución al conflicto.

Según publicó Europa Press, el fiscal del Tribunal Superior de Dakar, Ibrahima Ndoye, abordó públicamente el caso de Abdulaye Ba, el joven fallecido el pasado 9 de febrero durante los disturbios en uno de los campus universitarios en la capital senegalesa. Ndoye aseguró que los hallazgos de la investigación descartan la hipótesis de violencia sobre la persona de Ba, y sostuvo que la muerte ocurrió a raíz de una caída accidental desde un cuarto piso. De acuerdo con sus declaraciones, “Abdulaye Ba, al intentar saltar, falló un paso y, lamentablemente, cayó. Cayó sobre su lado izquierdo, por lo que la mayoría de las lesiones observadas por los médicos son compatibles con este tipo de caída”.

El fiscal enfatizó que, de acuerdo a las pruebas reunidas hasta el momento, no se encontraron indicios de agresiones físicas ni de tortura. Recalcó que “no hubo contacto físico entre el estudiante y las Fuerzas de Defensa y Seguridad”, y reiteró que no existen elementos que permitan corroborar versiones o rumores sobre violencia ejercida contra Ba en el contexto de las protestas. Esta postura fue manifestada durante una rueda de prensa en la que Ndoye defendió la labor realizada por los profesionales médicos que practicaron la autopsia.

Ndoye explicó que la causa de la muerte, tal como fue determinada por los expertos médicos, responde a su experiencia profesional, y que la labor forense resulta fundamental para las conclusiones de la investigación judicial. “Trabajamos a diario con nuestros colegas médicos, quienes nos brindan plena satisfacción en el desempeño de nuestras funciones. El médico determina la causa de la muerte y el investigador establece las circunstancias. La coordinación entre estas dos técnicas de investigación es esencial”, declaró Ndoye, en palabras recogidas por Europa Press.

El mismo día que se difundió el resultado de la investigación judicial sobre el caso de Abdulaye Ba, el movimiento estudiantil reiteró su descontento frente al accionar de las fuerzas de seguridad y reclamó la liberación de los estudiantes arrestados. Las movilizaciones programadas incluyen acciones coordinadas en todas las universidades del territorio senegalés. En este escenario, la administración de la UCAD informó que sostiene conversaciones con distintos actores sociales con miras a estabilizar el clima universitario.

Europa Press detalló que la muerte de Ba se produjo en medio de enfrentamientos entre fuerzas del orden y estudiantes, quienes habían intensificado sus protestas en el campus. Desde la institución académica y autoridades del sistema de justicia, las declaraciones apuntan a separar los hechos relacionados con la muerte del estudiante de las alegaciones sobre uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. La intervención oficial busca, según el relato del fiscal, despejar rumores y clarificar las circunstancias mediante los procedimientos investigativos regulares del Estado senegalés.

Las consultas entre autoridades universitarias y representantes sociales forman parte de los esfuerzos para reducir las tensiones y prevenir nuevas confrontaciones. Europa Press informó que estas reuniones buscan canalizar las demandas estudiantiles y establecer mecanismos de diálogo en el marco de la legalidad vigente. Hasta el miércoles por la mañana, permanecían detenidos numerosos estudiantes a la espera de resoluciones judiciales y avances en las conversaciones. Las próximas jornadas serán determinantes para el devenir del movimiento universitario en Senegal y la reacción de los órganos estatales a las demandas expresadas.