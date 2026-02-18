Ucrania confirma 584 millones en ayuda militar a través de la OTAN pero avisa de que necesitará 15.000 millones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha instado a la comunidad internacional a aumentar el apoyo económico y militar, advirtiendo de que Ucrania requerirá 15.000 millones de dólares en ayuda militar solo en 2026 para sostener la resistencia frente a la ofensiva rusa y proteger infraestructuras esenciales, especialmente ante la llegada del invierno. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, Zelenski expresó su agradecimiento por los compromisos de Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Suecia, Islandia y Letonia, que hasta la fecha han concretado 584 millones de dólares a través del mecanismo PURL, una iniciativa impulsada por la OTAN para canalizar compras de armamento estadounidense.

De acuerdo con Europa Press, la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) representa el marco actual por el cual los países aliados aportan fondos para garantizar el suministro de armamento necesario al Ejército ucraniano. El presidente ucraniano resaltó el papel de este mecanismo, destacando la entrega de misiles de defensa antiaérea que permiten contrarrestar de manera eficaz las amenazas balísticas rusas, protegiendo no solo a las fuerzas armadas en el frente, sino también a la red energética nacional frente a los ataques aéreos, especialmente durante la temporada invernal.

Zelenski enfatizó, según Europa Press, que los recursos ya obtenidos permiten a Ucrania privar a Rusia de la herramienta de presión que significa el "terror aéreo" y llamó a todos los países con intereses en la seguridad de la región a ampliar y fortalecer sus contribuciones al mecanismo PURL. Según detalló Europa Press, el mandatario agradeció la continuidad del apoyo e insistió en la eficacia del programa, al tiempo que expresó la necesidad de su mantenimiento y ampliación, considerando la escala del desafío que enfrentan ante la persistencia de los ataques rusos.

La OTAN puso en marcha el mecanismo PURL el verano pasado, en el contexto de negociaciones multilaterales en las que participaron Alemania y la entonces administración estadounidense liderada por Donald Trump, informó Europa Press. En una primera etapa, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá se incorporaron a la iniciativa, junto con Alemania. Más adelante, otros aliados, entre ellos España, sumaron su participación a la adquisición conjunta de armamento y refuerzo de capacidades defensivas ucranianas.

Según Europa Press, el alcance de la asistencia militar recibida hasta el momento, valorada en 584 millones de dólares, resulta insuficiente para responder a la proyección de necesidades ucranianas para el próximo año. Zelenski subrayó, además, la importancia de salvaguardar infraestructuras críticas y el suministro eléctrico en las ciudades ucranianas, ante el riesgo de nuevos ataques aéreos que suelen incrementarse en los meses de invierno, situación que ya ha generado severos apagones y daños en inviernos anteriores.

El presidente ucraniano reafirmó que el éxito en la defensa y la protección efectiva de la red energética dependen en buena medida de la continuidad del apoyo internacional y, principalmente, de aportes financieros adicionales que permitan sostener la capacidad militar frente a la maquinaria rusa, señaló Europa Press. Además, animó a los Estados aliados y a los potenciales donantes a contribuir de manera más contundente y sumarse al esfuerzo coordinado por la OTAN, resaltando el mensaje de que la seguridad de Ucrania constituye un componente clave para la estabilidad de toda la región.

La iniciativa PURL ha sido reconocida por Kiev como una herramienta directa a la hora de dotar a sus fuerzas armadas de recursos avanzados, especialmente misiles de defensa con tecnología capaz de neutralizar ataques aéreos. Según publicó Europa Press, la administración ucraniana espera que la solidez de este instrumento y la suma de nuevos aportantes contribuyan a cerrar la brecha de los 15.000 millones de dólares requeridos, una cifra que Zelenski considera clave para mantener la resistencia y recuperar territorios bajo ocupación.

Finalmente, Europa Press destacó que la solicitud de fondos adicionales no solo obedece al refuerzo inmediato de las operaciones militares, sino también a la urgencia de garantizar la estabilidad y funcionamiento de los servicios públicos básicos, entre los que resalta la protección de infraestructuras eléctricas y logísticas ante el incremento de las hostilidades rusas y la cercanía de la temporada invernal.