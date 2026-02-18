Ucrania asegura haber derribado un centenar de drones lanzados por Rusia en su última oleada nocturna

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado durante las últimas horas un centenar de drones lanzados por el Ejército de Rusia contra el país, después de la ronda de contactos trilaterales mantenidos el martes en la ciudad suiza de Ginebra, que contaron con la participación de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas rusas han hanzado un misil balístico tipo 'Iskander' y 126 aparatos aéreos no tripulados durante las últimas horas, cien de los cuales han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea del país europeo.

Sin embargo, ha confirmado que el misil y 23 de los drones han impactado en catorce puntos de Ucrania, mientras que los restos de los aparatos interceptados han caído en otras tres ubicaciones, si bien no se ha pronunciado sobre posibles víctimas o daños materiales.

Por su parte, el Gobierno ruso ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido más de 40 drones disparados por las fuerzas ucranianas, incluidos 21 sobre el territorio de la región de Briansk.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha subrayado que también han sido derribados seis drones en Bélgorod y la península de Crimea --anexionada en 2014--, respectivamente, así como otros cinco en Kursk, dos en Rostov y Chuvas, y uno en el mar Negro.